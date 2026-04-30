Metalowa nawałnica nadciąga do Tarnowa! Iron Head zagra w kultowej Piwnicy „Przepraszam”

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-04-30 11:04

Mieszanka charakternego riffu, core’owego uderzenia i wokalnej ekwilibrystyki – tak w skrócie można opisać to, co czeka fanów mocnych brzmień już w maju. Formacja Iron Head, w ramach swojej najnowszej trasy „Teraz albo Nigdy Tour”, zawita do Tarnowa, by zatrząść murami kultowej Piwnicy „Przepraszam”.

Autor: Iron Head/ Facebook

Iron Head zagra w Piwnicy „Przepraszam”

Tarnów przygotowuje się na jedno z najciekawszych wydarzeń rockowo-metalowych tej wiosny. Już 8 maja 2026 roku o godzinie 19:00, pod adresem ul. Krakowska 2, fani gatunku będą mieli okazję usłyszeć na żywo materiał z najnowszego, długo wyczekiwanego albumu kolbuszowskiej grupy Iron Head.

„Teraz albo Nigdy” – nowa energia i unikalny styl

Po bardzo udanym debiucie albumem „Dzień za dniem”, zespół Iron Head powraca z drugą częścią trasy promującej krążek „Teraz albo Nigdy”. Wydawnictwo to składa się z 10 kompozycji, które ugruntowują pozycję formacji na rodzimej scenie. To, co wyróżnia Iron Head na tle innych zespołów, to unikalne połączenie melodyjności z potężnym, nowoczesnym uderzeniem oraz charakterystyczne damsko-męskie akrobacje wokalne. Ich koncerty to prawdziwa „wybuchowa mieszanka”, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych fanów ciężkiego grania.

Wieczór pełen emocji – kto jeszcze na scenie?

Koncert w Tarnowie nie będzie jedynie solowym popisem gwiazdy wieczoru. Na scenie zaprezentują się również zaproszeni goście. Harmonogram wieczoru prezentuje się następująco:

  • 18:30 – Otwarcie bramek
  • 19:00 – Tło
  • 19:45 – DethOps
  • 20:30 – Iron Head

Całość wydarzenia potrwa około trzech godzin, co gwarantuje solidną dawkę muzycznych emocji i potu wylanego pod sceną w kameralnej, dusznej atmosferze tarnowskiego klubu.

Piwnica „Przepraszam” znana jest ze specyficznego klimatu, który idealnie współgra z energią płynącą ze sceny. Jeśli szukacie autentyczności i chcecie sprawdzić, jak brzmi nowoczesny metal w najlepszym wydaniu, Tarnów 8 maja jest miejscem, w którym po prostu musicie być.

Bilety są dostępne online za pośrednictwem serwisu KupBilecik.pl.

