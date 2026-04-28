Stalowe uderzenie w Tarnowie! Nadchodzi pierwsza Metalowa Bitwa w Piwnicy „Przepraszam”!

Metal Battle w klubie Piwnica „Przepraszam” w Tarnowie

To nie będzie zwykły koncert. To manifestacja siły polskiej sceny niezależnej. W tarnowskich podziemiach spotkają się cztery składy, które reprezentują to, co w metalu najlepsze: od klasycznego heavy, przez speed, aż po bezlitosny thrash i death metal.

Line-up, który nie bierze jeńców

Na scenie zobaczymy cztery formacje, z których każda ma do opowiedzenia inną, mroczną historię:

Destroyers – Legenda powraca do walki Tego zespołu fanom polskiego thrash metalu przedstawiać nie trzeba. Powstały w 1985 roku w Bytomiu skład to absolutny kanon gatunku. Twórcy kultowej „Nocy królowej żądzy” powrócili kilka lat temu do regularnego koncertowania, udowadniając, że czas się ich nie ima. Spodziewajcie się bezlitosnej, oldschoolowej chłosty, która przypomni Wam, dlaczego polski metal lat 80. był potęgą.

AXE CRAZY – Tradycja w czystej postaci Dla fanów NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) Axe Crazy to pozycja obowiązkowa. Zespół z Jaworzna od lat konsekwentnie buduje swoją markę, grając melodyjny, ale niezwykle energiczny heavy metal inspirowany takimi gigantami jak Iron Maiden czy Judas Priest. Ich występy to gwarancja świetnych solówek i refrenów, które wykrzyczycie razem z wokalistą.

BLADESTORM – Wrocławski atak szybkości Reprezentanci Wrocławia przyjadą do Tarnowa promować swoje najnowsze dokonania, w tym świetnie przyjęty album „Wrangler of Thunder". Bladestorm to mikstura heavy i speed metalu zagrana z dzikością i werwą. Jeśli szukacie w muzyce tempa i „starej szkoły" podanej w nowoczesnej, drapieżnej oprawie – ten występ Was zachwyci.

Sacrament – Apokalipsa nadchodzi Skład, który w ubiegłym roku przypomniał o sobie potężnym uderzeniem w postaci albumu „Apokalipsa". Sacrament to wypadkowa thrash i death metalu, gdzie ciężar spotyka się z techniczną precyzją. Ich muzyka to mroczny rytuał, który idealnie wpasuje się w klimat tarnowskiej Piwnicy.

Pierwsza taka bitwa w Tarnowie

Wybór Piwnicy „Przepraszam” na miejsce Metal Battle nie jest przypadkowy. To miejsce z duszą, które wspiera alternatywną kulturę, ale tym razem poprzeczka zostanie zawieszona wyjątkowo wysoko. Organizatorzy zapowiadają, że to pierwsza, ale miejmy nadzieję nie ostatnia metalowa bitwa w tym klubie.

Dla fanów z Tarnowa i okolic to okazja, by zobaczyć w jeden wieczór przekrój gatunkowy polskiej sceny metalowej – od zasłużonych legend po zespoły, które obecnie dyktują tempo w undergroundzie.

Szczegóły wydarzenia Metal Battle:

Kapele: Destroyers, Axe Crazy, Bladestorm, Sacrament

Gdzie: Piwnica „Przepraszam” , ul. Krakowska 2, Tarnów

, ul. Krakowska 2, Tarnów Kiedy: 2 maja 2026 r. (sobota)

Start: 18:00 (koncerty od 19:00)

Bilety: Dostępne na stronie klubu: piwnicaprzepraszam.pl

Przygotujcie ramoneski i trenujcie karki – Tarnów zapłonie!

Quiz. Jak dobrze znasz polskie zespoły metalowe? Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi metalowcy!

20