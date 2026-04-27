Te filmy powalczą o 40. Tarnowską Nagrodę Filmową. Przed nami 14 niezapomnianych seansów w kinie Marzenie

Odliczamy dni do 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych. Do 22 maja zostało już niewiele czasu, a ostatnie dni kwietnia są odpowiednim momentem, aby poznać tytuły wszystkich produkcji, które powalczą w tym roku o statuetki. Choć zwycięzcę Grand Prix TNF oraz laureatów pozostałych nagród poznamy 30 maja, to już teraz możemy powiedzieć, że przed nami 14 seansów w klimatycznym kinie Marzenie, a każdy z nich będzie bez dwóch zdań wyjątkowy i przepełniony emocjami. Jurorzy ocenią w tym roku następujące obrazy: „Brat”, „Chopin, Chopin!”, „Dobry chłopiec”, „Dom dobry”, „Dziecko z pyłu”, „Franz Kafka”, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Miłe kobiety”, „Ministranci”, „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, „Pojedynek”, „Vinci 2”, „Wielka Warszawska” oraz „Zima pod znakiem Wrony”.

„Chopin, Chopin!" to najnowszy film Michała Kwiecińskiego, reżysera „Filipa" czy „Jutro idziemy do kina". To impresyjny portret dwudziestopięcioletniego Fryderyka Chopina, ulubieńca paryskich salonów, który za fasadą pełnego energii artysty ukrywa ciężką chorobę. Film skupia się na kluczowym momencie jego życia, w którym pośród nocnych eskapad, koncertów i romansów, kompozytor dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza jest dla niego muzyka.

„Dom dobry" to najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, twórcy takich obrazów, jak „Wesele", „Dom zły" czy „Kler". To naturalistyczny dramat o Gośce, której wymarzony związek z Grześkiem z czasem zamienia się w spiralę przemocy psychicznej, ekonomicznej i fizycznej. Reżyser z chirurgiczną precyzją pokazuje, jak dom, będący ostoją bezpieczeństwa, staje się najniebezpieczniejszym miejscem.

„Franz Kafka" Agnieszki Holland („Zielona granica", „W ciemności", „Zabić księdza") to dramat biograficzny, który w nielinearny sposób przybliża fenomen jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Film łączy dzieciństwo Kafki pod okiem despotycznego ojca z okresem jego wczesnej dorosłości, ukazując go jako wrażliwego ekscentryka, którego lęki i dylematy mocno rezonują ze współczesnością.

„Miłe kobiety" to debiut reżyserski duetu teatralnego Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. To podana z humorem i odrobiną realizmu magicznego opowieść o pięciu kobietach z jednej rodziny, które w obliczu codziennych problemów odkrywają w sobie niezwykłe supermoce. W centrum historii znajduje się Milena, zapracowana prawniczka, próbująca utrzymać w ryzach wielopokoleniową rodzinę.

„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowy debiut reżyserski Emi Buchwald, autorki nagradzanych filmów krótkometrażowych. To oparta na osobistych doświadczeniach opowieść o czwórce rodzeństwa, które próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Film z czułością i ironią mówi o sile rodziny, ale też o potrzebie usamodzielnienia się.

„Vinci 2" to najnowsza komedia kryminalna Juliusza Machulskiego, reżysera takich hitów jak „Kiler" czy „Seksmisja". Emerytowany złodziej Cuma wraca do gry, gdy dowiaduje się, że jego dawny partner planuje skok w Krakowie z nową, młodą ekipą. Rozpoczyna się pełen podstępów wyścig o to, kto pierwszy dokona zuchwałej kradzieży i udowodni, że wciąż jest numerem jeden.

„Zima pod znakiem Wrony" w reżyserii Kasi Adamik („Pokot", „Amok", „Boisko bezdomnych") to oparty na opowiadaniu Olgi Tokarczuk dramat, który w nietypowy sposób ukazuje stan wojenny. Główną bohaterką jest brytyjska profesorka, która 12 grudnia 1981 roku przyjeżdża do Warszawy i zostaje uwięziona w mieście sparaliżowanym przez wydarzenia polityczne. Film przedstawia jej losy z perspektywy outsiderki wplątanej w niebezpieczną grę.

W ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej w Konkursie Głównym zostaną przyznane następujące laury: Grand Prix TNF w postaci statuetki „Tarnowska Nagroda Filmowa” – 20 000 zł, Nagroda Publiczności „Publika” – 5 000 zł oraz Nagroda Jury Młodzieżowego „Kamerzysta” – 5 000 zł. Ponadto przewidziano Nagrodę Specjalną Gemini Park Tarnów – 5 000 zł, Nagrodę Specjalną MGGP S.A. – 5 000 zł, a także, po raz drugi w historii festiwalu, Nagrodę Specjalną dla debiutującego twórcy – 5 000 zł, ufundowaną przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Filmy pełnometrażowe oceni Jury Profesjonalne. Natomiast produkcje konkursowe Jury Młodzieżowe oraz festiwalowa publiczność.

8