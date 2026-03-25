Tarnów zmienia zasady: „Bon Sportowy” obejmie więcej dzieci! Jak zdobyć dofinansowanie?

Tarnowscy radni jednogłośnie rozszerzyli program wspierania aktywności fizycznej, zmieniając "Bon dla Pierwszaka" na "Bon Sportowy".

Dofinansowanie w wysokości 700 zł na zajęcia sportowe obejmie teraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Zobacz, dlaczego ta zmiana była konieczna i jak wpłynie na sportowy rozwój dzieci w Tarnowie!

W tym temacie radni byli zgodni. Podczas sesji, 24 marca 2026, tarnowscy radni zgodnie zagłosowali za rozszerzeniem grona beneficjentów programu pod nazwą „Bon dla Pierwszaka”. To lokalny projekt, który ma promować aktywność fizyczną wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Do tej pory jednak, zainteresowanie nim było mniejsze, niż zakładał samorząd Tarnowa. Stąd pomysł wprowadzenia zmian, które pozwolą również starszym dzieciom korzystać ze wsparcia finansowego:

POSŁUCHAJ: o Bonie Sportowym mówi Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa

- Okazuje się, że tych środków nam jednak zostaje, czyli to zainteresowanie w tej formule jest mniejsze, niż się spodziewaliśmy i zgodnie z zapowiedzią, rozszerzamy ten bon na klasy 1-3. I znowu zobaczymy jak będzie to wyglądało każdego roku, jakie będzie wykorzystanie tych środków. Jeżeli okaże się znowu, że wystarczy nam pieniędzy, żeby rozszerzyć to na przykład na wszystkich uczniów szkół podstawowych, bez względu na wiek i z takim zastrzeżeniem „do wyczerpania zapasów”, no to to będzie pewnie kolejny krok. Dlatego teraz ten bon będzie się nazywał „Bonem Sportowym”. To też wymaga nauczenia się przez kluby sportowe takiej formy rozliczeń z podopiecznymi, która będzie później pozwalała na refundację tych środków. Finansowanie tego programu jest ze środków pochodzących z tak zwanego korkowego – tłumaczył prezydent Tarnowa – Jakub Kwaśny.

Wyspa, na której żyje więcej królików niż ludzi. Ma mroczną przeszłość

W ramach Bonu Sportowego jednorazowo, na zajęcia dla dziecka, można otrzymać 700 złotych. Pieniądze można przeznaczyć na minimum trzymiesięczne zajęcia sportowe - w klubie, stowarzyszeniu, miejskiej jednostce czy u prywatnego organizatora. Ważne, by były to firmy mające swoje siedziby w Tarnowie. Wnioski można składać do 30 czerwca. Decyzję o rozszerzeniu grona beneficjentów bonu chwalił radny Zbigniew Kajpus:

POSŁUCHAJ: mówi radny Zbigniew Kajpus

- Dobrze, że po jakimś czasie przychodzi refleksja i wyciągamy wnioski z tego i staramy się objąć większą grupę dzieci tym dofinansowaniem. To jest w dobrym kierunku, jak najbardziej. Nigdy nie jest za późno. To bardzo dobra droga. Ja uważam, że nie powinniśmy wykluczać żadnych dzieci. Jeśli mamy na to środki, mamy na to program, wizję, powinniśmy wszystkie dzieci wspierać w dofinansowaniu aktywności fizycznej bez wyjątku, czy to są dzieci w pierwszej, trzeciej, piątej czy siódmej klasie. Myślę, że 13, 14, a nawet 15 lat, to nigdy nie jest za późno. To jest bardzo dobry okres właśnie, żeby dojść do wniosku, że kierunek w aktywność fizyczną, w sport, to jest dobry kierunek i warto w to zainwestować.

Z „Bonu dla Pierwszaka” w pierwotnej formie skorzystało 84 tarnowskich uczniów. W sumie rodzice złożyli 102 wnioski. W dziesięciu przypadkach odmówiono refundacji, cztery wnioski wymagały uzupełnienia a cztery pozostały bez rozpatrzenia. Program realizuje Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.

42

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]