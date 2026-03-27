Eksponaty wywiezione! Zamek w Dębnie gotowy na remont. Co się zmieni?

Zamek w Dębnie przygotowuje się do gruntownego remontu, który pochłonie miliony złotych.

Zakres prac obejmuje budowę nowego mostu, odtworzenie kordegardy, wymianę dachu i modernizację dziedzińca.

Rewitalizacji poddany zostanie również park i parking, a zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2028 roku.

Dowiedz się, co jeszcze zmieni się w historycznym zamku i jego otoczeniu!

Niemal wszystkie eksponaty, prezentowane na zamku w Dębnie zostały już wywiezione i bezpiecznie schowane w magazynach. Muzeum Ziemi Tarnowskiej rozpoczęło przygotowania do gruntownego remontu, który będzie przeprowadzany w tym oddziale placówki. Placówka wyłoniła w przetargu wykonawcę inwestycji. Według kosztorysu inwestycja miała pochłonąć około 30 milionów złotych. Tymczasem najtańsza oferta opiewała na niespełna 22 miliony netto. Dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej Kazimierz Kurczab przyznaje, że dzięki temu placówka ma niewielki zapas finansowy, na wypadek nieprzewidzianych prac, które mogą się pojawić w trakcie wykonywania modernizacji.

- Prace będą bardzo obszerne, obejmujące pełen zakres remontu tego obiektu, począwszy od różnych prac budowlanych. Będziemy chcieć wybudować nowy most, będziemy chcieć odtworzyć kordegardę, w której będą zlokalizowane już takie naprawdę nowoczesne toalety między innymi. Będziemy też zmieniać pokrycie dachowe na zamku, przebudowywać dziedziniec, czyli nowa nawierzchnia na dziedzińcu. Dobudowany zostanie też czwarty krużganek, który okala cały dziedziniec. No i wymiana wszystkich instalacji wewnątrz, instalacje sanitarne, ogrzewanie, instalacje elektryczne. Obok tego oczywiście będą prowadzone w bardzo szerokim zakresie prace konserwatorskie, zarówno wspaniałej kamieniarki, która tam na zamku się znajduje, również wszystkich części eksponatów, czyli i mebli i obrazów i innych elementów wyposażenia tego zamku. Już nawet niektóre prace konserwatorskie zostały rozpoczęte, ponieważ uznaliśmy, że jesteśmy w stanie konserwację obrazów przeprowadzić we własnym zakresie i one już trwają w naszej pracowni konserwatorskiej. Poza tym poddany zostanie rewitalizacji cały park okalający zamek. To dosyć duży obszar, mnóstwo drzew, które będą poddane różnym działaniom pielęgnacyjnym. I w parku też znajduje się wspaniały pomnik czy też figura świętego Nepomucena, która zostanie też poddana gruntownym pracom konserwatorskim – zapowiada dyrektor Kurczab.

POSŁUCHAJ: o remoncie zamku w Dębnie mówi Kazimierz Kurczab, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej

W ramach remontu modernizacji doczeka się również parking przy zamku. Betonowe płyty zastąpią na nim dotychczasowe, tak zwane „kocie łby”, które są przyczyną licznych skarg a czasem również nieszczęśliwych wypadków:

- Trochę się powiększy, ale nieznacznie. Natomiast najbardziej nam zależy na tym, żeby ta nawierzchnia się trochę zmieniła, bo ona jest niewygodna. W ogóle to jest mnóstwo problemów z tą nawierzchnią. Kiedyś ktoś wymyślił, żeby tam wyłożyć ten parking kamieniami, takimi okrągłymi, czyli „kocie łby”, takie typowe. To powoduje, że nierzadko zdarzają się różne wypadki, kiedy ludzie skręcają kostkę. Łatwo się na nich poślizgnąć, przekręci się noga, szczególnie panie niesamowicie narzekają, no bo chodzą tam na podwyższonym obcasie, no to to jest katorga niesamowita. Dlatego też uważam, że te nawierzchnie powinny być bezpieczne, wygodne, a nie żeby sprawiały utrudnienia. Pojawią się tam płyty, takie specjalne parkingowe, gładkie po prostu. Ale oczywiście też nie będzie to takie rażące. Będzie nawiązaniem do historii – przekonuje Kazimierz Kurczab.

Prace remontowe na zamku w Dębnie mają ruszyć zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą. Dyrektor Muzeum liczy, że pozostali oferenci nie będą wnosić protestów, co pozwoli na przyspieszenie całej procedury. Na wykonanie prac termin nie jest bowiem odległy. Remont zamku w Dębnie, zgodnie z zapisami dotyczącymi dofinansowania tej inwestycji, ma się zakończyć do połowy 2028 roku.

49

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]