23-latek z Tarnowa w areszcie. Prokuratura stawia mu poważne zarzuty.

Mężczyzna miał wielokrotnie sprzedawać narkotyki 16-letniej dziewczynie.

Jaką substancję posiadał i co jeszcze zarzuca mu prokuratura?

Poważne zarzuty prokuratury

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie dotyczy 23-letniego Artura Z., któremu przedstawiono trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Według ustaleń śledczych, w dniu 12 marca 2026 roku mężczyzna miał przy sobie 233,1 grama mefedronu oraz niewielkie ilości marihuany i haszyszu. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kolejny, szczególnie poważny zarzut, odnosi się do udzielania narkotyków osobie małoletniej. Prokuratura zarzuca Arturowi Z., że w okresie od listopada 2025 roku do końca stycznia 2026 roku pięciokrotnie udzielił 16-letniej Justynie Ch. mefedronu. Każdorazowo miało to być od 0,5 do 1 grama substancji. To przestępstwo jest zagrożone surowszą karą, zgodnie z art. 58 ust. 2 wspomnianej ustawy.

Zlekceważył sądowy zakaz

Na tym nie kończy się lista zarzutów. Prokuratura ustaliła, że 12 marca 2026 roku podejrzany kierował samochodem po drodze publicznej w Tuchowie. Czynił to pomimo prawomocnie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym usłyszał również zarzut z art. 244 Kodeksu karnego.

Areszt i groźba wieloletniego więzienia

Na wniosek prokuratora, w dniu 14 marca, Sąd Rejonowy w Tarnowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec Artura Z. najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Za popełnienie zarzucanych mu przestępstw podejrzanemu grozi łączna kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.

4