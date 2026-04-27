W Tarnowie 75-latka padła ofiarą oszustwa "na legendę", co zapoczątkowało pościg przez pół Polski.

47-letni oszust z Wrocławia, ścigany przez policję, został dynamicznie zatrzymany w Strzelcach Opolskich.

Przy sprawcy zabezpieczono łupy o wartości kilkuset tysięcy złotych; mężczyzna ma bogatą przeszłość kryminalną.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Pościg przez pół Polski

Do zdarzenia doszło w Tarnowie, gdzie 75-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą "na legendę". Dzięki szybkiej koordynacji działań między jednostkami policji, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Okazało się, że sprawca zdążył już uciec z łupem.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie ustalili, że oszust zmierza poza Małopolskę. Wytypowano zachodni kierunek ucieczki, co zapoczątkowało szeroko zakrojone działania pościgowe. Do akcji włączono również funkcjonariuszy Wydziału Techniki Operacyjnej z Krakowa i Katowic.

Dynamiczne zatrzymanie w Strzelcach Opolskich

Mimo że oszust kilkukrotnie zmieniał środki transportu, próbując zatrzeć ślady i zgubić pościg, policjanci nie ustawali w działaniach. Ustalono, że mężczyzna przemieszczał się taksówkami, co utrudniało jego namierzenie. Jednak dzięki skutecznej współpracy służb, udało się ustalić jego trasę przejazdu.

47-latek był śledzony przez funkcjonariuszy kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komisariatu Policji Tarnów Centrum. Został zauważony i dynamicznie zatrzymany na terenie Strzelec Opolskich. Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę taksówce, którą podróżował oszust.

Cenne łupy i przeszłość kryminalna

Przy zatrzymanym mężczyźnie zabezpieczono skradzione mienie: znaczną ilość gotówki, biżuterię oraz sztabki złota, których łączna wartość szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych.

Zatrzymany to 47-letni mieszkaniec Wrocławia, dobrze znany policji. W przeszłości był karany za handel narkotykami, bronią oraz inne oszustwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Śledczy podejrzewają, że to nie było jego pierwsze tego typu przestępstwo i mógł dokonywać podobnych oszustw na terenie Małopolski, w tym w centrum Krakowa. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

