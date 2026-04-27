Akademia Tarnowska: Ruszają prace przy tworzeniu Centrum Symulacji Medycznych

W Akademii Tarnowskiej ruszają prace związane z utworzeniem Centrum Symulacji Medycznych.

Uczelnia pozyskała ponad 10 mln zł dofinansowania na specjalistyczny sprzęt, doposażenie biblioteki i stypendia dla studentów kierunków medycznych.

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych umożliwi współpracę z innymi uczelniami oraz otwarcie nowych kierunków w Tarnowie , m.in. ratownictwa medycznego.

Akademia Tarnowska pozyskała dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ponad 10 milionów złotych dofinansowania w ramach trzech projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym funduszom uda się doposażyć bibliotekę, ufundować stypendia dla studentów kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo, ale przede wszystkim sfinansować urządzenie i wyposażenie wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.

- Kierunki medyczne są bardzo specyficzne, ogromnie istotne są umiejętności praktyczne, które rozwijają studenci. To kształcenie praktyczne jest prowadzone dwutorowo. Po pierwsze, w formie zajęć praktycznych, przy łóżku pacjenta, ale równolegle bardzo mocno rozwija się kształcenie w oparciu o symulację medyczną. Jest to odtworzenie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. W tak zwanej symulacji niskiej wierności wykorzystujemy manekiny, trenażery, sprzęt medyczny. Drugi rodzaj symulacji, to jest symulacja wysokiej wierności, która jest oparta o bardzo zaawansowane symulatory medyczne, które reagują jak człowiek i odzwierciedlają bardzo dokładnie realizm danych sytuacji klinicznych. Całe otoczenie takiego symulatora jest odzwierciedleniem pomieszczeń spotykanych w szpitalach, one bardzo wiernie odzwierciedlają te warunki rzeczywiste. Musi być też pomieszczenie kontrolne, nazywane inaczej sterówką, gdzie prowadzący zajęcia jest ukryty i nie ingeruje bezpośrednio w pracę studentów, tak żeby oni mieli poczucie sprawczości, pracując na takich zajęciach – mówi prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Tarnowskiej - Eliza Smoła.

W ramach projektu uczelnia przygotuje pięć sal wysokiej wierności. Będzie to symulator karetki, sala intensywnego nadzoru, pomieszczenie SOR, blok operacyjny oraz sala porodowa ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia. Sale będą wyglądały dokładnie, jak sale szpitalne. Centrum Symulacji Medycznych zostanie ulokowane na trzecim piętrze budynku G, w którym mieści się Wydział Lekarski, chociaż początkowo miało się znaleźć w zupełnie nowym obiekcie:

- Pierwotnie miało się znaleźć w nowym budynku H, który został zaplanowany. Z różnych przyczyn nie udało się nam go jeszcze wybudować, natomiast projekt z KPO na Centrum Symulacji Medycznej jest tu i teraz i musimy do czerwca go po prostu zrobić. No i zrobimy. Zrobimy. Braliśmy pod uwagę parę miejsc. Wygrała koncepcja przerobienia trzeciego piętra w istniejącym budynku G, czyli budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Są tam sale dydaktyczne w tej chwili, które po prostu zostaną przesunięte na tą 1/3 semestru, które nam został jeszcze, w inne miejsca, a tam wchodzimy z pracami budowlanymi i drobnymi przeróbkami. Sprzęt jest, płynie, leci, albo będzie jechał zaraz do nas. Na niektóre jeszcze będziemy musieli chwilkę poczekać. Na chwilę obecną wygląda to w taki sposób, że do końca czerwca powinniśmy faktycznie ze wszystkimi pracami zdążyć, instalacją sprzętu, jego przywiezieniem, instalacją i pracami budowlanymi – informuje rektor Akademii Tarnowskiej - Rafał Kurczab.

Powstanie tak zaawansowanego Centrum Symulacji Medycznych nie tylko podnosi poziom kształcenia studentów, ale otwiera uczelni nowe możliwości. Pozwoli na współpracę z innymi uczelniami, budowanie i wymianę doświadczeń, prowadzenie badań dydaktycznych związanych z prowadzeniem zajęć w obrębie symulacji. Ale to także furtka do otwierania nowych kierunków, między innymi kierunku ratownictwa medycznego, gdzie obecność symulatora karetki jest niezbędna.

