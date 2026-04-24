Tarnów po raz 40. stanie się stolicą polskiego kina. Przed nami jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa

Tarnów po raz 40. stanie się stolicą polskiego kina. Konferencja prasowa przed jubileuszową Tarnowską Nagrodą Filmową

Konferencję przed 40. Tarnowską Nagrodą Filmową rozpoczął Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor TCK, przekazując głos Magdalenie Piątek, dyrektor TNF. Zaprezentowała ona nagrody, o które w tym roku rywalizować będą najciekawsze polskie produkcje. Przyznane zostaną:

Grand Prix TNF – statuetka „Tarnowska Nagroda Filmowa” oraz nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł,

Nagroda Publiczności – statuetka „Publika” i 5 000 zł,

Nagroda Jury Młodzieżowego – statuetka „Kamerzysta” i 5 000 zł,

Nagroda Jury Dziecięcego – statuetka „Maszkaronek” i 5 000 zł.

Profesjonalne jury przyzna również dwie nagrody specjalne:

Nagrodę Specjalną Gemini Park Tarnów – 5 000 zł,

Nagrodę Specjalną MGGP S.A. – 5 000 zł.

Podczas tegorocznej edycji, po raz drugi w historii festiwalu, Kapituła TNF przyzna także Nagrodę Specjalną dla debiutującego twórcy – 5 000 zł. Jej fundatorami są Tarnowskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Przypomnijmy, że Nagroda za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii, w postaci statuetki „Wieczność” oraz 10 000 zł, trafi do Marka Kondrata – jednego z najwybitniejszych polskich aktorów.

Sylwetkę laureata Nagrody za całokształt twórczości przybliżył prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Marek Kondrat to ikona, postać niezwykle lubiana i szanowana, odtwórca kultowych ról. Nagroda za całokształt twórczości jest w pełni zasłużona. Mam ogromne szczęście, że po uhonorowaniu Krystyny Jandy i Bogusława Lindy, dziś możemy ogłosić kolejnego wielkiego laureata. Dziękuję za to całemu zespołowi Tarnowskiego Centrum Kultury. Osobiście, jako wielki fan jego twórczości, zwłaszcza kreacji w „Dniu świra”, cieszę się na jego przyjazd do Tarnowa Jubileuszowa, 40. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej to nasz wielki powód do dumy. To historia i ogromny dorobek, który plasuje miasto w gronie najważniejszych ośrodków filmowych w kraju – powiedział Jakub Kwaśny.

Kuba Armata, dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej, przedstawił tytuły filmów, które w tym roku powalczą o najwyższe laury w Konkursie Głównym. W programie znalazło się aż 14 projekcji, wśród których zobaczymy takie filmy, jak: „Brat”, „Chopin, Chopin!”, „Dobry chłopiec”, „Dom dobry”, „Dziecko z pyłu”, „Franz Kafka”, „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Miłe kobiety”, „Ministranci”, „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, „Pojedynek”, „Vinci 2”, „Wielka Warszawska” oraz „Zima pod znakiem Wrony”. Po każdej projekcji w kinie Marzenie widzowie będą mieli okazję spotkać się z twórcami filmów. Do Tarnowa przyjadą m.in. Olga Chajdas, Piotr Domalewski, Bartłomiej Ignaciuk, Michał Kwieciński, Marek Nowowiejski, Łukasz Palkowski, Anna Próchniak, Wojciech Smarzowski, Maciej Sobieszczański, Piotr Trojan, Kamila Urzędowska, Robert Więckiewicz, Zofia Wichłacz, Filip Wiłkomirski czy Tomasz Ziętek Jubileuszową Tarnowską Nagrodę Filmową poprzedzi, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku, prolog. Tym razem będzie on związany z postaciami dwóch wybitnych filmowców.

W tym roku, pod hasłem „Mistrzowie”, pragniemy oddać hołd dwóm gigantom polskiego kina. Obchodzimy bowiem 30. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, a także setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, którego Sejm RP uhonorował ogłoszeniem roku 2024 Rokiem Wajdy. Z tej okazji już 15 maja zapraszamy na wernisaż niezwykłej wystawy fotografii Piotra Jaxy. Są to unikatowe zdjęcia dokumentujące pracę Krzysztofa Kieślowskiego na planie słynnej trylogii „Trzy kolory”. Zwieńczeniem wieczoru będzie specjalna projekcja filmu „Bez końca”. Po seansie odbędzie się spotkanie z gośćmi, a swój udział potwierdzili już autor zdjęć, Piotr Jaxa, oraz niezapomniana Grażyna Szapołowska, jedna z czołowych aktorek w filmach Kieślowskiego. Z kolei 20 maja pragniemy uczcić postać Andrzeja Wajdy. Zrobimy to w ramach nowej inicjatywy Kina Marzenie – Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Niewinni marzyciele”, który tym razem zaprezentuje się w specjalnej, festiwalowej odsłonie. Inspiracją dla nazwy naszego klubu był oczywiście film Wajdy „Niewinni czarodzieje” i to właśnie ten kultowy obraz zaprezentujemy Państwu na dużym ekranie. Po seansie zapraszamy na pasjonującą dyskusję, w której wezmą udział goście blisko związani z życiem i twórczością Mistrza – przekazała Dominika Dąbek, zastępca dyrektora TCK i kierownik kina Marzenie.

Natomiast Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor TCK, opowiedział o powrocie do festiwalowej tradycji koncertów muzyki filmowej i wyjątkowych wydarzeniach przygotowanych na jubileuszową edycję.

Po latach wracamy do koncertów muzyki filmowej, które przez dwie dekady były ważną częścią festiwalu. Na jubileuszową, 40. edycję przygotowaliśmy dwa wyjątkowe wydarzenia. Pierwszy z nich to nasz ponowny ukłon w stronę Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza – wspaniałego muzyka jazzowego i twórcy niezapomnianych tematów do polskich filmów i seriali. Nawiązanie do „Czterdziestolatka” jest nieprzypadkowe, w końcu liczba 40 jest motywem przewodnim tegorocznej nagrody. Koncert galowy odbędzie się 30 maja w Kinie Marzenie. Za jazzową interpretację utworów mistrza odpowiada trio Andrzeja Jagodzińskiego, któremu towarzyszyć będą wokalistka Agnieszka Wilczyńska i trębacz Robert Majewski. Drugim wydarzeniem będzie wielki, plenerowy koncert jubileuszowy „40 lat minęło”, zaplanowany na 24 maja na tarnowskim rynku. Siedemnastoosobowy Jazz-Pools Big-Band Michała Króla zagra największe przeboje z polskich produkcji, nie tylko autorstwa Matuszkiewicza. Wystąpią także wokaliści znani z popularnych programów telewizyjnych – poinformował Tomasz Kapturkiewicz.

Podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbędzie się prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym m.in. spotkania z twórcami, wystawy czasowe, warsztaty filmowe, seanse specjalne, koncerty, a także atrakcje dla najmłodszych widzów. Sprzedaż biletów na projekcje konkursowe oraz pozostałe wydarzenia wystartuje w czwartek, 30 kwietnia, o godzinie 14.00.

