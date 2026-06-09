Tarnów dostanie własne akwarele! Poznaj 6 barw, które będą promować miasto na całym świecie

Tarnów, po Monopoly i skarpetkach, zaskakuje kolejnym unikalnym gadżetem: miasto otrzyma własną, dedykowaną paletę farb akwarelowych.

Krakowska firma stworzyła sześć dominujących barw, inspirowanych architekturą i krajobrazem Tarnowa, w tym kultowymi czerwonymi dachami.

Odkryj, które kolory znalazły się w tej wyjątkowej edycji i kto jako pierwszy, już w lipcu, użyje "tarnowskich" akwareli do promocji miasta!

Gra Monopoly, herbata tarninówka, skarpetki z maszkaronami a teraz... farby. Akwarele w kolorach Tarnowa to kolejny gadżet związany z miastem, który niebawem trafi na półki sklepowe na całym świecie. Ich produkcją zajęła się krakowska firma, która z powodzeniem realizuje już podobne projekty dla innych polskich miast.

- Farby akwarele, które powstają specjalnie dla nas. To taka tarnowska edycja z barwami Tarnowa. Mieliśmy kilka tygodni temu wizytę specjalistów, którzy wybrali dominujące kolory Tarnowa i powstała specjalna paleta barw, która będzie później sprzedawana na całym świecie, więc to jest też wyjątkowa okazja do promowania Tarnowa w ten chyba nietypowy sposób - mówi Marcin Sobczyk, wicedyrektor Wydziału Kultury tarnowskiego magistratu.

POSŁUCHAJ: o farbach w palecie barw Tarnowa mówi Marcin Sobczyk z Wydziału Kultury UM Tarnowa

Wiadomo, że paleta z akwarelami będzie liczyła sześć kolorów, które przedstawicielom krakowskiej firmy wyjątkowo skojarzyły się z naszym miastem. Znajdą się tam między innymi żółcie, pomarańcze czy błękity.

- To jest sześć dominujących barw dla Tarnowa. Będą beże, czerwień, bo wszyscy się zachwycali czerwonymi dachami naszego miasta. Sam jestem ciekaw jaki będzie efekt prac z wykorzystaniem tych bazowych kolorów miasta – dodaje dyrektor Sobczyk.

Z farbek dedykowanych Tarnowowi, jako pierwsi, pod koniec lipca, skorzystają uczestnicy Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Z tej okazji do miasta pod Górą św. Marcina przyjedzie kilkuset miłośników szkicowania ulicznego. Przez kilka dni, od 30 lipca do 2 sierpnia, będzie ich można spotkać w różnych zakątkach Tarnowa i podpatrywać, jak goście widzą nasze miasto. Zadaniem uczestników festiwalu będzie szkicowanie i malowanie najciekawszych elementów architektonicznych, na które mieszkańcy na co dzień zwykle nie zwracają uwagi.

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