Tarnowska policja wzięła na celownik nastolatków, którzy w rażący sposób łamali przepisy, jeżdżąc na hulajnogach elektrycznych.

Jazda we dwóch na jednym pojeździe i brak kasków mogą zakończyć się dla młodych ludzi sprawą w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.

Sprawdź, jakie konsekwencje finansowe grożą także opiekunom i poznaj przepisy, o których wielu użytkowników zapomina.

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Interwencja policji na ulicach Tarnowa

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 czerwca, na terenie Tarnowa. Patrol z Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zwrócił uwagę na grupę nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mundurowi zauważyli, że na jednej z hulajnóg jedzie dwóch chłopców, co jest surowo zabronione. Ponadto żaden z uczestników zdarzenia nie miał na głowie kasku ochronnego.

Policjanci natychmiast zatrzymali nieletnich do kontroli. Przeprowadzili z nimi rozmowę na temat obowiązujących przepisów oraz zasad bezpiecznego korzystania z tego typu urządzeń.

Konsekwencje prawne dla nieletnich i ich opiekunów

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami funkcjonariusze sporządzili dokumentację służbową. Zostanie ona przekazana do Referatu do spraw Wykroczeń tarnowskiej komendy. Jego zadaniem będzie weryfikacja, czy chłopcy posiadali wymagane uprawnienia do kierowania hulajnogami elektrycznymi.

Policja nie wyklucza, że zebrany materiał dowodowy trafi również do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który oceni zachowanie nastolatków.

Funkcjonariusze przypominają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa także na rodzicach. Zgodnie z art. 89a Kodeksu wykroczeń, opiekun, który dopuszcza do przebywania na drodze publicznej małoletniego do lat 16 wbrew obowiązującym przepisom, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Policja przypomina o przepisach i apeluje o rozwagę

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się przewożenia innych osób, zwierząt oraz ładunków. Policja zwraca również uwagę na kwestię ochrony głowy. Od 3 czerwca 2026 roku jest obowiązek używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego.

- Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nawet pozornie niegroźny upadek może zakończyć się poważnymi obrażeniami, a lekceważenie zasad bezpieczeństwa może skutkować konsekwencjami prawnymi – informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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