W Brzesku ruszają prace remontowe na kluczowym rondzie, co spowoduje poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 94.

Na trzy tygodnie zamknięty zostanie kluczowy odcinek trasy, a na innym fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

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Remont newralgicznego skrzyżowania w Brzesku

Prace remontowe, za które odpowiada krakowski oddział GDDKiA, skoncentrują się na poprawie stanu technicznego infrastruktury. Poza samym rondem na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i ul. Mickiewicza, modernizacji poddany zostanie 400-metrowy odcinek drogi krajowej nr 94. Obejmie on 200 metrów trasy w kierunku Krakowa oraz 200 metrów w kierunku Tarnowa, licząc od remontowanego skrzyżowania.

Jak informują drogowcy, zakres robót obejmie wymianę dwóch kluczowych warstw nawierzchni – wiążącej oraz ścieralnej. Dodatkowo, wykonawca zajmie się poprawą stanu krawężników oraz systemu odwodnienia, co ma zapewnić większą trwałość i bezpieczeństwo na tym fragmencie drogi.

Autor: GDDKiA oddział w Krakowie/ Materiały prasowe Tak będzie wyglądała organizacja ruchu podczas prac

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy

Na czas remontu, który potrwa trzy tygodnie, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Najważniejszą zmianą będzie całkowite zamknięcie przejazdu DK94 na odcinku między remontowanym rondem a rondem na skrzyżowaniu z ul. Leśną (w rejonie szpitala).

- Objazd będzie wyznaczony przez zachodnią obwodnicę Brzeska do Okocimia, a następnie ul. Cesarski Gościniec i ul. Mickiewicza do DK94. Od strony ul. Kościuszki będzie możliwość dojazdu DK94 do punktów handlowo-usługowych i stacji paliw - informuje Kacper Michna z GDDKiA Oddział w Krakowie.

Na odcinku DK94 od remontowanego ronda w kierunku Tarnowa ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany ręcznie przez uprawnione osoby. Aby zminimalizować utrudnienia w ciągu dnia, główne prace na samym rondzie mają być prowadzone w godzinach nocnych. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na koniec października.

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Remont ważnego ronda w Brzesku. Będą utrudnienia na DK94

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