Zbliża się kolejne spotkanie społeczności Tarnów Tech Community!

Spotkanie pod hasłem „Jak wygląda cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie?” skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm i administracji, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Organizatorzy zapraszają jednak również wszystkich mieszkańców Tarnowa zainteresowanych bezpieczeństwem w internecie. Wydarzenie ma zwiększyć świadomość zagrożeń i odporność lokalnego biznesu na cyberataki. Patronat nad nim objęli prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi Jarosław Walkowicz, Tarnów Tech Community

Jak podkreśla Jarosław Walkowicz z Tarnów Tech Community, współcześni cyberprzestępcy nie muszą być specjalistami od informatyki.

– Gorąco również zapraszam i zachęcam do udziału mieszkańców Tarnowa. Będzie można dużo się dowiedzieć na temat tego właśnie, jak ustrzec się przed staniem się ofiarą takiego cyberprzestępcy. Ponieważ hakerzy, no to trochę się nam kojarzą z osobami, które atakują jakieś serwery banków, serwery rządowe, głośne afery sprzed lat. Obecnie cyberprzestępcy to są przede wszystkim osoby nawet niekoniecznie znające się na informatyce. To często są osoby znające ludzką psychikę i ludzkie mechanizmy, wykorzystujące tak zwane ataki socjotechniczne, w których wykorzystują środki informatyczne, pocztę, e-mail, czasami SMS-y, telefony, inne komunikatory, wykorzystujące je do tego, żeby wykorzystać drugą osobę, swoją ofiarę i potrafią tak poprowadzić ten proces, że na końcu w jakiś sposób płatność chociażby jest przelewana na ich konto – mówi Jarosław Walkowicz.

W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, możliwość zadawania pytań oraz networking biznesowy. Dominika Kapuśniak-Kuś opowie o budowaniu cyfrowej odporności w życiu prywatnym i zawodowym. Krzysztof Wójtowicz na przykładach rzeczywistych ataków przybliży zagadnienia phishingu, ransomware i deepfake’ów, a także wyjaśni, jak sztuczna inteligencja zmienia metody działania cyberprzestępców. Nie zabraknie również informacji o obowiązkach wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialności kierownictwa firm.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 listopada, o godz. 17.30 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy. Link do formularzu zgłoszeniowego można znaleźć na stronie Tarnów Tech Community na Facebooku. Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy poznają konkretne sposoby ochrony przed cyberprzestępcami, zabezpieczania firmowych danych oraz reagowania na incydenty. Wiedzę zdobytą podczas spotkania będzie można wykorzystać w praktyce, również bez dużego budżetu.

7

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

QUIZ. Za kadencji którego selekcjonera debiutowali najlepsi polscy piłkarze? Lewandowski, Zieliński, Zalewski i inni Pytanie 1 z 20 Za kadencji którego selekcjonera w kadrze debiutował Robert Lewandowski? Pawła Janasa Leo Beenhakkera Franciszka Smudy Następne pytanie