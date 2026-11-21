Niebezpieczna sobota na A4 koło Brzeska

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło wypadku na odcinku autostrady A4 między Tarnowem a Krakowem, na wysokości Mokrzysk. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z toru jazdy i uderzył w bariery energochłonne. Autem podróżowało pięć osób, w tym troje dzieci. Jedno z nich, w wieku 2,5 roku, zostało poszkodowane. Konieczna była pomoc medyczna.

Na tym jednak nie zakończyły się sobotnie problemy kierowców na tym odcinku A4. Do kolejnego groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Tym razem samochód osobowy marki Hyundai, którym jechały cztery osoby, uderzył przyczepę należącą do służby drogowej. Pojazd ten był wykorzystywany do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wcześniejszego wypadku. Uderzenie było na tyle silne, że przyczepa została przesunięta i uderzyła w stojący w pobliżu radiowóz policyjny. W samochodzie policyjnym przebywało dwóch funkcjonariuszy. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali zarówno policjanci, jak i kierujący Hyundaiem. Wszystkie te osoby wymagały pomocy medycznej i zostały przewiezione do szpitala.

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