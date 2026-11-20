Blisko 50 rodzin w regionie tarnowskim wciąż czeka na darczyńców w ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.

Wolontariusze precyzyjnie określają kluczowe potrzeby, a wybór rodziny z bazy online wymaga odpowiedzialnej decyzji.

Dołącz do "Weekendu Cudów" 12-13 grudnia jako darczyńca lub wolontariusz, by zapewnić realne wsparcie potrzebującym rodzinom.

Pierwsi darczyńcy zgłosili się zaraz po otwarciu bazy. Mowa o chętnych do przygotowania podarków w ramach tegorocznej edycji akcji Szlachetna Paczka w Tarnowie. W sumie mądre wsparcie ma dotrzeć do około 120 rodzin w regionie tarnowskim. Na swoich darczyńców czeka jeszcze około 50 z nich. Każda rodzina jest odwiedzana przez wolontariuszy, którzy spisują historię i decydują o umieszczeniu opisu w bazie rodzin na stronie akcji. Na pierwszym miejscu wymieniane są trzy kluczowe potrzeby każdej rodziny:

- To są takie podstawowe potrzeby. Oczywiście żywność trwała, którą da się przechowywać. Ubrania, czy zimowe buty, opał, jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają gdzieś poza Tarnowem, chociaż w Tarnowie też takie potrzeby się zdarzają. Podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego typu pralka, lodówka, odkurzacz, takie najbardziej podstawowe. Czasami są to materiały dla dzieci szkolne, chociażby nawet bon na okulary, bo ktoś powinien nosić okulary, a nie ma w tym momencie środków. Zdarzyły nam się też na przykład drzwi wejściowe do domu, które są tak spaczone, że po prostu ogrzewanie nie ma sensu w tym momencie. Więc to są potrzeby najróżniejsze. Natomiast są to potrzeby takie bardzo podstawowe – mówi Ada Gierach, koordynatorka akcji Szlachetna Paczka w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi Ada Gierach - koordynatorka Szlachetnej Paczki w Tarnowie

Aby wybrać rodzinę wystarczy zajrzeć do bazy opublikowanej na stronie szlachetnapaczka.pl. Możemy tam wskazać konkretny rejon, w którym poszukujemy rodziny. Organizatorzy zwracają jednak uwagę, by taką decyzję podejmować rozważnie i odpowiedzialnie, bo kiedy rodzina zostaje wybrana, to jej opis znika z systemu i nikt inny tej rodziny wybrać nie może. Jeżeli potencjalny darczyńca wycofa się w ostatniej chwili, będzie trudno go zastąpić:

- Zdarzają się też takie sytuacje. Oczywiście one są sporadyczne, czasem losowe, natomiast tutaj bym prosiła o taką przemyślaną decyzję. Nawet jeżeli się obawiamy, czy damy radę, jeżeli tylko dysponujemy środkami finansowymi, to tutaj wolontariusze też pomogą zorganizować paczkę. Natomiast te rodziny znikają z bazy, my musimy je potem przywracać, to wszystko trwa, a tutaj tak naprawdę mamy mało czasu. Dlatego tak nam zależy na tym, żeby jak najszybciej te rodziny wybierać, żeby był czas na to, żeby spokojnie taką paczkę przygotować – apeluje Ada Gierach.

Wolontariusze na bieżąco uzupełniają i dopisują rodziny do bazy na stronie akcji, a organizatorzy zachęcają darczyńców do wspierania rodzin. Aby zmniejszyć koszty zakupów, warto do pomocy zaangażować bliskich, znajomych czy współpracowników. Jednocześnie trwa nabór wolontariuszy, którzy pomogą zorganizować tak zwany Weekend Cudów. To doroczny finał akcji, który w tym roku przypada 12 i 13 grudnia:

- Szukamy wolontariuszy magazynowych. Żeby zostać takim wolontariuszem magazynowym, wystarczy wejść na stronę, wyszukać sobie zgłoszenie do wolontariatu Szlachetna Paczka. Wybieramy oczywiście też województwo Małopolskie. Wpisujemy w jakich godzinach bylibyśmy dostępni, bo chodzi o dwa dni - 12 i 13 grudnia. To jest sobota i niedziela. To jest moment, kiedy paczki będą rozwożone, więc rola takiego wolontariusza magazynowego polega na tym, że pomaga darczyńcy rozpakować paczki na magazyn. Później pakujemy je na nasze samochody, żeby dostarczyć je na miejsce, już do rodzin.

Do sprawnego przeprowadzenia akcji potrzebni są również kierowcy i samochody, którymi w Weekend Cudów prezenty będą dostarczane do rodzin. Jeżeli ktoś dysponuje czasem i chciałby pomóc, również może się zgłosić poprzez stronę Szlachetnej Paczki. A więcej o organizacji akcji w Tarnowie w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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