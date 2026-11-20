W szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej wybuchł pożar, którego źródło znajduje się w podziemnej rozdzielni elektrycznej.

W związku z zagrożeniem personel ewakuował około 50 pacjentów, a strażacy walczą z gęstym dymem utrudniającym akcję.

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Pożar w piwnicy dąbrowskiego szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 listopada 2026 roku, w godzinach przedpołudniowych. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze, którego źródło znajdowało się w rozdzielni elektrycznej w podziemiach szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównym utrudnieniem dla strażaków jest bardzo duże zadymienie panujące w piwnicy, co komplikuje zlokalizowanie dokładnego źródła ognia i prowadzenie działań gaśniczych.

Ewakuacja pacjentów

W związku z zagrożeniem, personel medyczny podjął decyzję o prewencyjnej ewakuacji pacjentów przebywających na wyższych kondygnacjach budynku. Około 50 pacjentów zostało przeniesionych do bezpiecznych stref na terenie szpitala, gdzie zapewniono im dalszą opiekę.

Jak informują służby, na chwilę obecną nie ma doniesień o osobach poszkodowanych w wyniku pożaru. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Trwa akcja gaśnicza

Akcja gaśnicza wciąż trwa i, jak podkreślają strażacy, jest bardzo wymagająca. Na miejsce skierowano również agregaty prądotwórcze, aby w razie potrzeby zapewnić zasilanie awaryjne dla kluczowych oddziałów szpitala w tym OIOM-u.

- Akcja w tym momencie trwa. Jeszcze jesteśmy na etapie dojścia do tego pożaru, zlokalizowania go. Dlatego sytuacja jest cały czas dynamiczna. W tym momencie też zadysponowaliśmy agregaty prądotwórcze w celu podtrzymania prądu w razie potrzeby - informuje mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

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Akcja gaśnicza w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Ewakuowano pacjentów

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