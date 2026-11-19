Tarnów uruchamia program „Smakuj w Tarnowie”, by wspierać lokalną gastronomię i nagradzać posiadaczy Karty Miejskiej Premium.

Ciesz się 10% zniżki w ponad 30 restauracjach przy rachunkach powyżej 100 zł i zbieraj naklejki na miejskie gadżety.

Odkryj, jak skorzystać z tych profitów i nie przegap zapowiadanej na grudzień „mega niespodzianki”!

Można dobrze zjeść, poznać lokalną kuchnię w niższej cenie, a do tego zdobyć atrakcyjne nagrody. Samorząd Tarnowa, w porozumieniu z właścicielami lokali gastronomicznych w mieście, uruchamia program lojalnościowy pod nazwą „Smakuj w Tarnowie”. Pakiet zniżek i możliwość otrzymania gadżetów miejskich mają zachęcić mieszkańców do korzystania z bogatej oferty kulinarnej w Tarnowie. Warunkiem jest posiadanie Karty Miejskiej w wersji Premium.

- Program „Smakuj w Tarnowie” to taka wspólna inicjatywa, aby zachęcać mieszkańców Tarnowa, aby korzystali z naszych lokalnych restauracji, firm, które tutaj działają, szczególnie w tym sezonie nieco gorszym. Dlatego startujemy z tym teraz w listopadzie, ale oczywiście ten program będzie cały rok. Jego zasady są w miarę proste. 30 restauracji na ten moment się zgłosiło, ale lista ta nie jest zamknięta, można się zgłaszać. W każdej restauracji po wydaniu 100 zł – nie wliczamy w to alkoholu – można otrzymać 10 procent zniżki i naklejkę. Po zebraniu 10 takich naklejek można przyjść do nas do urzędu i odebrać ciekawe gadżety. Na przykład bluzę – informuje Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.

POSŁUCHAJ o programie lojalnościowym Smakuj w Tarnowie

Samorząd Tarnowa, w ramach rozwijania projektu, będzie namawiał miejskie instytucje do fundowania nagród w programie. W przyszłości mogłyby to być na przykład bilety do kina czy do teatru. Wszystko po to, by promować lokalnych przedsiębiorców, lokalne smaki, ale także lokale gastronomiczne, które są zlokalizowane poza ścisłym centrum miasta.

- Zrekrutowaliśmy 30 przedstawicieli branży restauracyjnej, pubów. Wystarczy zrobić rachunek w restauracji pomiędzy 100 a 500 zł. Wówczas przy opłacaniu tego rachunku, legitymując się Tarnowską Kartą Miejską Premium, można pozyskać zniżkę w wysokości 10% i następnie uzyskać również nalepkę na tę kartę lojalnościową, która będzie do nabycia w każdej ze zgłoszonych restauracji. Na stronie tarnów.pl w sekcji Tarnowskiej Karty Miejskiej znajduje się opis naszego programu. Tam też ulokowaliśmy mapę z oznaczeniem wszystkich restauracji, pubów, które przystąpiły do tego programu. Zachęcamy kolejnych restauratorów do dołączenia do tego projektu – mówi Anna Urbaś, dyrektor Wydziału Wsparcia Przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu przyznają, że udział w programie może być realnym wsparciem dla ich działalności:

- To sformułowanie, które kiedyś było często powtarzane, dobre obroni się samo, jest cały czas aktualne, tylko ja myślę, że należy mu troszeczkę pomóc. Kiedy to sformułowanie padło pewnie po raz pierwszy, no to restauracji w Tarnowie może było osiem, może 10. Teraz przy ilości kilkudziesięciu, zależy nam jednak na promocji, na marketingu, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że dobre to jest też lokalne. No a jeżeli zatrudniamy Tarnowian, jeżeli mamy lokalne produkty, no to chcemy się tym podzielić – przekonuje Dawid Bator.

Restauratorzy przyznają, że druga połowa roku zwykle bywa słabsza jeżeli chodzi o ruch w lokalach gastronomicznych:

- Tak, jest to wygaszenie troszeczkę rynku. Mniej ludzi chodzi po mieście, mniej ludzi ma ochotę w ogóle jeść w restauracjach, raczej zamawiają na dowóz, natomiast kiedy jest ciepło, po prostu miasto bardziej żyje, dlatego dla nas też jest to dodatkowa okazja do pozyskania klienta – przyznaje Dominik Bator.

Urzędnicy zapowiadają, że nie tylko lista lokali biorących udział w programie ma się powiększać. Zmieniać się będzie także lista nagród dla konsumentów.

- Mamy między innymi nowość taką, jeśli chodzi o galanterię promocyjno-reklamową - to są bluzy, dobrej jakości, z haftem - dobrze znaną grafiką i lubianą, z tego co wiemy, ale też będą inne niespodzianki. Jedna będzie mega niespodzianka, o której dzisiaj jeszcze nie możemy powiedzieć, ale już na początku grudnia uchylimy rąbka tajemnicy i to będzie coś, czego jeszcze Tarnów nie widział – zapowiada Maria Zawada – Bilik z tarnowskiego magistratu.

Listę restauracji uczestniczących w programie „Smakuj w Tarnowie” znajdziecie TUTAJ. A więcej o projekcie w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ RELACJI.

5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]