Służby w całej Polsce przeprowadziły skoordynowaną operację "Inferno", wymierzoną w osoby zaangażowane w przestępczość pedofilską w internecie.

W wyniku działań tarnowskiej prokuratury zarzuty usłyszało już sześciu mężczyzn, którym zarzuca się posiadanie, a nawet rozpowszechnianie nielegalnych treści.

Dowiedz się, jakie środki zastosowano wobec pozostałych i dlaczego prokuratura zapowiada, że to dopiero początek szeroko zakrojonych działań.

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Ogólnopolska akcja służb

W całej Polsce przeprowadzono skoordynowaną operację o kryptonimie "Inferno", wymierzoną w osoby zaangażowane w przestępczość pedofilską w internecie. Działania były koordynowane przez prokuratorów z Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

W wyniku akcji, w której uczestniczyło kilkadziesiąt jednostek prokuratury, zatrzymano łącznie ponad sto osób. Służby przeprowadziły liczne przeszukania, zabezpieczając dużą ilość sprzętu komputerowego i nośników danych, które posłużą jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

Działania tarnowskiej prokuratury

W ramach ogólnopolskiej operacji, Prokuratura Okręgowa w Tarnowie prowadzi dwa odrębne śledztwa, w których zarzuty przedstawiono dotychczas sześciu mężczyznom. Zatrzymania miały miejsce na początku listopada na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

Areszt za rozpowszechnianie treści

W pierwszym ze śledztw zarzuty usłyszało trzech mężczyzn. Jakubowi M. (60 l.) oraz Rafałowi R. (46 l.) prokurator przedstawił zarzut uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich, co jest czynem z art. 202 § 4a Kodeksu karnego, zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj podejrzani przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Otrzymali również zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z opieką nad małoletnimi.

Najpoważniejszy zarzut usłyszał trzeci z zatrzymanych, 36-letni Mateusz S. Dotyczy on zarówno posiadania, jak i rozpowszechniania nielegalnych materiałów (art. 202 § 3 k.k.), za co grozi kara od 2 do 15 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania i obawę matactwa, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Płacili za dostęp do nielegalnych materiałów

W drugim postępowaniu prowadzonym przez tarnowską prokuraturę zarzuty przedstawiono trzem kolejnym mężczyznom: 28-letniemu Tomaszowi C., 45-letniemu Patrykowi C. oraz 26-letniemu Grzegorzowi Ch. Jak ustalili śledczy, uzyskiwali oni dostęp do materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, dokonując przelewów pieniężnych w kwotach od 20 do 30 złotych.

Wszyscy trzej podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów z art. 202 § 4a k.k. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.

Śledztwo jest rozwojowe

Jak informuje Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, oba śledztwa pozostają w toku i mają charakter rozwojowy. Prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, dążąc do zidentyfikowania wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.

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Akcja CBZC i prokuratury przeciwko rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej. Zatrzymano 6 osób

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