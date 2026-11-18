Tarnów szykuje się na świąteczny sezon, a już od 4 grudnia miasto rozbłyśnie dzięki nowym iluminacjom i tradycyjnym dekoracjom.

Główną atrakcją na Rynku będzie darmowa karuzela wenecka oraz imponujące, trójwymiarowe figury, w tym fortepian i gigantyczne pingwiny.

Sprawdź, w jakich dniach i godzinach będzie można skorzystać z karuzeli i zobacz, które ulice zyskają zupełnie nowy, świąteczny blask.

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Nowe atrakcje na Rynku. Karuzela i imponujące figury 3D

Serce miasta, tarnowski Rynek, stanie się centralnym punktem świątecznych iluminacji. Obok tradycyjnej, ogromnej choinki, przystrojonej w tym roku w złote i białe ozdoby, pojawią się nowe, trójwymiarowe figury. Wśród nich znajdzie się fortepian oraz dwa imponujące, czterometrowe pingwiny. Całości dopełni mniejsza dekoracja 2D oraz specjalna brama do zdjęć, która stanie przy wejściu do Pasażu Tertila.

Absolutną nowością będzie karuzela wenecka. Atrakcja będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych w dniach od 12 do 22 grudnia, w godzinach od 12:00 do 20:00. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki finansowaniu z Funduszy Szwajcarskich.

Tradycja i nowość. Dzieci udekorują miasto

Zgodnie z tradycją kultywowaną od 2002 roku, w dekorowanie miasta zaangażują się przedszkolaki. 8 grudnia dzieci przystroją własnoręcznie wykonanymi ozdobami żywe choinki, które staną na Rynku, przed Domem Kultury Westerplatte oraz w Mościcach przy lodowisku.

W tym roku do akcji dołączą również uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych. W ramach nowej inicjatywy o nazwie „Śnieżynkowy Desant”, zaplanowanej na 4 grudnia, dzieci udekorują drzewka na ulicy Wałowej i na Rynku. Projekt ten również jest realizowany przy wsparciu Funduszy Szwajcarskich.

Świąteczny blask na ulicach i placach

Świąteczne iluminacje rozbłysną w całym mieście. Na ulicy Wałowej pojawią się nowe, intensywniejsze dekoracje na latarniach i drzewach, a w Zaułku Łokietka i Zakątku Spycimira staną świetlne elementy 3D. Nowe akcenty ozdobią również ulicę Żydowską, a na Placu Kazimierza pojawią się świetlne koniki i pocztówka 2D.

Przed Urzędem Miasta Tarnowa przy ulicy Mickiewicza duży świerk zostanie przyozdobiony girlandami w nowej, różowo-turkusowej kolorystyce. Świąteczny klimat w odmienionych barwach zagości także na głównych arteriach miasta, m.in. na ulicach Lwowskiej, Krakowskiej, Mickiewicza i Słonecznej. Miejskie ronda ozdobią duże, świecące bombki, a na dwóch z nich pojawi się świetlny napis „Tarnów”.

Wspólna inicjatywa dla miasta

Za przygotowanie świątecznej oprawy Tarnowa odpowiadają Zarząd Dróg i Komunikacji oraz spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zarząd Budynków, Tarnowski Klaster Przemysłowy i Tarnowskie Wodociągi. Wzorem lat ubiegłych, swoje otoczenie udekoruje również Szpital im. E. Szczeklika.

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„Magia Świąt” w Łęgu Tarnowskim

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