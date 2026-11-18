Młodzież z Tarnowa i regionu wzięła udział w specjalistycznej konferencji, by zmierzyć się z realnymi konsekwencjami nadmiernej prędkości i jazdy po alkoholu.

Uczestnicy dyskutowali o kluczowych zagrożeniach na drogach, poznając również zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po raz pierwszy zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, ucząc młodych, jak zachować zimną krew w krytycznej sytuacji.

Sprawdź, jak drastyczne zdjęcia z prawdziwych wypadków mają przemówić do wyobraźni przyszłych kierowców i czego najbardziej obawiają się sami uczniowie!

Młodzież z Tarnowa i regionu słuchała o skutkach wypadków. Uczniowie wzięli udział w konferencji pod hasłem „Kieruj się wyobraźnią i żyj”. Wydarzenie zorganizował Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Powiatową Stacją Pogotowia Ratunkowego. Celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z poruszaniem się po drogach. W rozmowie z Radiem ESKA Tarnów uczniowie wskazywali najczęstsze ich zdaniem przyczyny niebezpiecznych zdarzeń na drogach:

- Myślę, że piesi powodują różne niebezpieczne sytuacje. (…) Według mnie większość kierowców jeździ przepisowo i nie ma jakiś dużych niebezpieczeństw w trakcie jazdy. (…) Myślę, że kierowcy pod wpływem alkoholu najczęściej powodują wypadki, są najgroźniejsi na na ulicach, na drogach. (…) W większości to są osoby po prostu pijane, pod wpływem alkoholu, które wsiadają za kółko. (…) Szczególnie też młodzi, niektórzy chcą się popisać czasami, oni też przekraczają prędkość, żeby się popisać przed kolegami. (…) Niektórzy kierowcy strasznie są rozproszeni i mogą spowodować wypadki. Zagapienie się, używanie telefonu podczas jazdy i ogólnie nieskupienie się na jeździe. A prędkość? Prędkość zabija.

POSŁUCHAJ uczestników konferencji "Kieruj się wyobraźnią i żyj" w Tarnowie

Młodzi uczestnicy wydarzenia przyznawali, że chętnie przyszli posłuchać wykładów, bo niedługo planują zdawać egzamin na prawo jazdy i sami zasiądą za kierownicą. Organizatorzy konferencji chcą edukować przyszłych kierowców, zapraszając do udziału służby, które na co dzień ratują poszkodowanych w wypadkach:

- Opowiemy dzisiaj o zasadach udzielania pierwszej pomocy, jak należy się zachować na miejscu zdarzenia, ponieważ osoby, świadkowie zdarzenia są tymi osobami pierwszymi, które mogą udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc, są najważniejsi dla osób poszkodowanych. Będziemy zachęcać, aby się młodzież edukowała, uczyła się udzielania pierwszej pomocy. Europejska Rada, Polska Rada Resuscytacji też mówi, że warto wprowadzać program nauczania już dla czterolatków, nawet dla przedszkolaków, oczywiście dostosowane do ich poziomu nauczania. I jak najbardziej, zachęcamy do nauczania się pierwszej pomocy, czy to w szkołach, czy to na różnych piknikach, czy to w szkołach ratownictwa medycznego. U nas w Tarnowie, w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego prowadzimy taką szkołę ratownictwa medycznego. Też uczymy udzielania pierwszej pomocy, więc zachęcamy – mówił Przemysław Żmijewski, ratownik medyczny.

Pracownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ostrzegali również prze skutkami wypadków na hulajnogach elektrycznych. Po raz pierwszy uczestnicy konferencji mogli też posłuchać informacji na temat zasad zachowania na przejazdach kolejowych:

- Nowość, jeśli chodzi o tą edycję akcji „Kieruj się wyobraźnią i żyj”. Występ dyrektora PKP PLK dotyczący przejazdów kolejowych. Bardzo ważny temat. Doszliśmy do wniosku z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego z Tarnowa, że jest to temat bardzo aktualny i jest też wielkim problemem zachowanie ludzi na przejazdach kolejowych, którzy często nie myślą wjeżdżając na przejazd, boją się wyłamać rogatki, więc ten temat jest bardzo istotny. W czasie modernizacji linii kolejowej Kraków-Medyka zostały przejazdy zastąpione, ale jeszcze tych przejazdów mamy dużo i może też być więcej, bo słyszymy o tym, że linia kolejowa w kierunku Szczucina może być odbudowana, także te przejazdy będą w jednym poziomie z drogami, więc tym bardziej zależy nam na tym, żeby młodzież z naszego regionu wiedziała, jak się zachować w sytuacji, gdzie już wjadą, zaczną opuszczać się rogatki i żeby nie spanikować w takiej sytuacji - mówił Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.

Wystąpienia w ramach konferencji były ilustrowane zdjęciami z realnych zdarzeń drogowych, do jakich dochodziło na drogach w ostatnim roku. Niektóre przedstawiały drastyczne treści, jednak jak przekonują organizatorzy, to konieczne, by skutecznie przemówić do wyobraźni młodych ludzi. Więcej w naszej relacji – POSŁUCHAJ ROZMÓW Z UCZESTNIKAMI WYDARZENIA.

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