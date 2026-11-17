Pożar przy ul. Skowronków w Tarnowie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży około godz. 14. Duże zadymienie w budynku sprawiło, że konieczne było wyprowadzenie lokatorów z okolicznych mieszkań. W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży. Nikt nie został ranny.

- Możemy już potwierdzić, że nie ma osób poszkodowanych, natomiast ucierpiało zwierzę. Pies został znaleziony martwy w mieszkaniu - relacjonuje Dominik Ryba z tarnowskiej straży pożarnej.

Pożar jest już opanowany. Dokładne okoliczności oraz przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane przez policję.

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