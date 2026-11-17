Prezydent Tarnowa zaprezentował projekt budżetu na 2027 rok, w którym dochody miasta mają przekroczyć 1,2 miliarda złotych.

Na kluczowe inwestycje, w tym modernizację dróg, Pałacu Młodzieży i parków, zaplanowano kwotę 162 milionów złotych.

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Kluczowe wskaźniki finansowe

Zgodnie z przedstawionym projektem, dochody miasta Tarnowa w 2027 roku mają wynieść 1 mld 272 mln zł. W tej kwocie dochody bieżące stanowią 1 mld 169 mln zł. Jak podkreślił prezydent Jakub Kwaśny, są one wyższe od wydatków bieżących o blisko 9 mln zł, co generuje nadwyżkę operacyjną, której brakowało w poprzednich latach.

Całkowite wydatki zaplanowano na kwotę 1 mld 323 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta m.in. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Redukcja zadłużenia i stabilność finansowa

Jednym z priorytetów prezydenta jest kontrola zadłużenia miasta. W projekcie budżetu wprowadzono tzw. kotwicę na poziomie 499 mln zł, co oznacza, że zadłużenie nie przekroczy tej kwoty, mimo że na początku kadencji wynosiło ono 506 mln zł.

Dzięki temu wskaźnik zadłużenia w relacji do dochodów ma znacząco spaść – z 53% do 39%. Ma to świadczyć o poprawie stabilności finansowej miasta i odpowiedzialnym zarządzaniu środkami publicznymi.

Najważniejsze inwestycje na 2027 rok

Wydatki majątkowe, czyli inwestycje, mają wynieść 162 mln zł. Największa część tej kwoty, aż 95 mln zł, zostanie przeznaczona na drogi, transport i łączność. Wśród kluczowych zadań kontynuowanych w przyszłym roku znajdą się m.in.:

dokończenie remontu ulicy Lwowskiej ,

, modernizacja Pałacu Młodzieży ,

, remont kamienicy przy Rynku 7 z przeznaczeniem na Centrum Winiarstwa EnoTarnowskie ,

z przeznaczeniem na , rewitalizacja Plant Jakubowskiego, Placu Drzewnego i Parku Piaskówka.

Kontynuowane będą również wykupy gruntów pod Strefę Aktywności Gospodarczej (5 mln zł) oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Błogosławionej Karoliny (ponad 20 mln zł). Prezydent zaznaczył, że budżet uwzględnia również mniejsze zadania, jak remont szatni w Szkole Podstawowej nr 10 w Klikowej.

Co dalej?

Podpisany przez prezydenta projekt budżetu nie jest jeszcze ostateczną wersją dokumentu. Teraz trafi on pod obrady Rady Miejskiej w Tarnowie. Radni będą mogli analizować propozycje i zgłaszać własne poprawki. Ostateczny kształt budżetu miasta na 2027 rok zostanie przyjęty podczas głosowania, które zaplanowano na grudzień.

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