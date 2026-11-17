Brawura i nielegalne wyścigi młodych kierowców w Tarnowie skłaniają policję do interwencji, by poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Konferencja "Kieruj się wyobraźnią i żyj" z udziałem policji, ratowników i PKP, już obniżyła liczbę ofiar śmiertelnych wśród młodych kierowców.

Dowiedz się, jak szokujące materiały i osobiste historie mają doprowadzić do zerowej liczby wypadków.

„Kieruj się wyobraźnią i żyj”. Taki tytuł nosi konferencja dla uczniów szkół średnich, która w środę, 18 listopada 2026, będzie się odbywała w Centrum Sztuki Mościce. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego łączą siły, by po raz kolejny, posiłkując się przykładami konkretnych wypadków, mówić o bezpieczeństwie na drogach. W tym roku po raz pierwszy do udziału zaproszono także przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych, którzy opowiedzą o bezpieczeństwie na przejazdach.

- Tendencja na szczęście jest ciągle malejąca, zarówno w skali krajowej, jak i małopolskiej, jak również w przypadku Tarnowa. My to spotkanie "Kieruj się wyobraźnią i żyj" zdecydowaliśmy się uruchomić w 2024 roku, kiedy tych wypadków mieliśmy aż 20. I mówię tutaj o ofiarach śmiertelnych. To był taki przerażający rok. Postanowiliśmy coś z tym zrobić, ponieważ gros tych wypadków niestety powodowały osoby najmłodsze w zakresie stażu, jeśli chodzi o kierowanie, czyli osoby w przedziale 18-25 lat. Po edycji tego naszego programu ta liczba ofiar spadła o połowę, bo w 2025 mieliśmy 10 ofiar śmiertelnych, a w tym roku jest ich 11. Oczywiście 11 to też bardzo duża liczba i te spotkania są właśnie po to, żeby ta liczba malała, aż osiągniemy ten pułap zero wypadków - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów komisarz Tomasz Marek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o bezpieczeństwie na drogach mówi komisarz Tomasz Marek z Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie

W Centrum Sztuki Mościce zaplanowano półtoragodzinne spotkanie. Na scenie będą występować osoby, które na co dzień obsługują zdarzenia drogowe, pracują przy ratowaniu ofiar. Będzie policjant, ratownik medyczny, egzaminator nadzorujący w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego, który między innymi przedstawi zmiany w przepisach, które dotyczą 17-latków. Nowością będzie obecność dyrektora Polskich Linii Kolejowych, który – ze względu na liczne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych - przedstawi tę problematykę. Wśród poruszanych na konferencji tematów będzie też bezpieczeństwo, prawa i obowiązki pieszych a nawet problem nielegalnych wyścigów na ulicach miasta:

- Młodzi szarżują na ulicach i jednocześnie filmują te swoje wybryki drogowe. To jest zatrważające, przerażające. Takich sygnałów otrzymujemy dużo. To są sygnały telefoniczne, to są zgłoszenia na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. To są arterie takie, gdzie przenoszą dużo ruchu i gdzie dają możliwość jazdy szybkiej. Mam na myśli tutaj ulicę Krakowską, ulicę Słoneczną, Jana Pawła. To są te ulice, które mają długie odcinki proste i tam ci młodzi kierowcy się ścigają. Tutaj trzeba przypomnieć, że jest to rywalizacja co najmniej dwóch pojazdów, których kierowcy łamią nie tylko prędkość, ale naruszają inne zasady ruchu drogowego i tutaj niestety można trafić przed oblicze sądu i trafić do więzienia na 5 lat.

Podczas konferencji organizatorzy będą wykorzystywać materiały zdjęciowe i filmowe z prawdziwych miejsc wypadków drogowych. Materiały, często drastyczne, mają przemówić do wyobraźni młodych ludzi i sprawić, by wsiadając za kierownicę, myśleli o bezpieczeństwie - swoim i innych użytkowników drogi.

- Młodzież może utożsamiać się z tymi wypadkami, oni wiedzą o czym ja mówię, kojarzą te wypadki, wiedzą, że tam gdzieś brała udział znana im osoba, jakiś kolega. I wydaje mi się, że to wszystko wpływa pozytywnie, bo pamiętam rok temu czy w 2024, jak podczas tej konferencji na sali panowała cisza. Bo to daje się zauważyć, czy młodzież jest zainteresowana, czy też sięga po telefony, bo się nudzi. A tu naprawdę panowała cisza i takie skupienie. Młodzież naprawdę z zainteresowaniem oglądała te materiały, które prezentujemy i wypowiedzi policjantów, którzy na drodze likwidowali to konkretne zdarzenie. Ta opowieść połączona ze zdjęciami dawała chwilę refleksji, zadumy i wydaje mi się, że to pozytywnie właśnie wpływa na zmniejszenie się liczby wypadków – przekonuje komisarz Tomasz Marek.

Konferencja odbędzie się w środę, 18 listopada 2026, w Centrum Sztuki Mościce. Na widowni zasiądzie ponad 530 osób. Więcej o bezpieczeństwie na drogach w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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