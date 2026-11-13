Przyszli lekarze z Tarnowa zyskali nowe możliwości. Akademia Tarnowska rozszerza współpracę z miejscowym szpitalem

Nowe możliwości dla studentów medycyny w Tarnowie. Podpisano ważne porozumienie

W piątek, 13 listopada, Akademia Tarnowska i Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie podpisały umowę rozszerzającą dotychczasową współpracę. Dzięki porozumieniu studenci kierunku lekarskiego będą mogli odbywać w placówce zajęcia praktyczne. Poznają specyfikę pracy poszczególnych oddziałów, wezmą udział w zajęciach przy łóżkach pacjentów, a także będą mogli obserwować badania diagnostyczne, zabiegi i operacje. To dla przyszłych lekarzy szansa na zdobycie cennego doświadczenia i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z codzienną praktyką medyczną.

Porozumienie zakłada również prowadzenie badań naukowych i usług badawczych, realizację innowacyjnych prac rozwojowych oraz wzajemne wspieranie procesu kształcenia. Na współpracy mają skorzystać nie tylko studenci, ale również pacjenci, personel medyczny i lokalna społeczność. Obie instytucje traktują podpisaną umowę jako kolejny etap budowania długofalowego partnerstwa.

– Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Dyrekcji najstarszego tarnowskiego Szpitala za to, że wspólnie wykonujemy kolejny krok w naszym „sąsiedzkim” rozwoju. Dotychczasowa współpraca jest wzorcowa i przynosi korzyści obu stronom, a teraz podnosimy jej rangę, traktując wspólne działania jako element wieloletniej strategii. To wielkie szczęście mieć sąsiada, który ma podobną wizję przyszłości, a także nie boi się inwestować i podejmować działań przynoszących tyle korzyści – mówi Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Rafał Kurczab, prof. AT.

Porozumienie przewiduje udostępnienie uczelni przez Szpital Szczeklika blisko czterdzieści jednostek organizacyjnych, w tym czternaście oddziałów.

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