Czy zima zaskoczy drogowców? PZD Tarnów wydał pół miliona na sprzęt i czeka na śnieg

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie jest w pełnej gotowości do Akcji Zima, zabezpieczając zapasy i przygotowując sprzęt.

Flota została wzmocniona nowymi pojazdami za pół miliona, a pierwsza interwencja z powodu szadzi już miała miejsce.

Sprawdź, jak zgłaszać zagrożenia zimowe na drogach i poznaj szczegóły planu stabilizacji osuwiska w Szczepanowicach.

Pierwszą w tym sezonie interwencję trzeba było już podjąć. Sprzęt Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie wyjechał na trasy, kiedy w miniony poniedziałek, 12 listopada 2026, śliska szadź osadziła się na drogach w Zbylitowskiej Górze, powodując zagrożenie dla kierowców i pieszych. Dyrektor Stanisław Pyzdek informuje jednocześnie, że przygotowania do kolejnego sezonu zimowego są już dopięte na ostatni guzik:

- Akcja Zima jest przygotowana. Mamy podpisane umowy ze wszystkimi wykonawcami na wszystkie rejony. Jest ich osiem w tym roku, na których utrzymujemy drogi z zewnętrznymi firmami. To 225 km, które utrzymujemy własnymi siłami. Też mamy zabezpieczone magazyny, pługopiaskarki przygotowane. W poniedziałek sprzęt wyjechał do Zbylitowskiej Góry, konkretnie piaskarki, żeby posypać, ze względu na to, że szadź osadziła się na jezdni.

Przed nowym sezonem zimowym Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie dokonał też niezbędnych zakupów. Flotę zasilą dwa nowe pojazdy.

- Dokupiliśmy dwa samochody, na które będzie osprzęt nowy założony. Dokupiliśmy też, już jesteśmy teraz w fazie montażu, dwóch pługów na piaskarce i jednego osprzętu piaskarki. To są rzeczy, których w zeszłym roku nie mieliśmy w posiadaniu, w tym roku flota będzie wzmocniona. Koszt zakupów to około pół miliona złotych – informuje w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów dyrektor Stanisław Pyzdek.

Wraz z rozpoczęciem Akcji Zima, podobnie jak w poprzednich latach, uruchomiony zostanie całodobowy numer telefonu, by mieszkańcy mogli na bieżąco zgłaszać niebezpieczne sytuacje i miejsca wymagające interwencji. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem komórkowym: 537-842-791.

Natomiast jeszcze przed nastaniem zimy Powiatowy Zarząd Dróg wykonał doraźne zabezpieczenie drogi w Szczepanowicach, na trasie pomiędzy Rzuchową a Lubinką. Na popularnych „serpentynach”, ze względu na czynne osuwisko, asfalt pęka.

- W tym roku jest opracowywany, na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie, projekt dokumentacji geologicznej, który stwierdzi, jakie potrzeby będą, jeżeli chodzi o stabilizację tego osuwiska. Okres zimowo wiosenny to czas, kiedy może być taka sytuacja, że gdzieś to może się nam znowu przesunąć. Zależy wszystko od pogody, jeżeli jest mroźno, tym lepiej dla takiej drogi. Jeżeli zima jest mokra, to wtedy te szkody są większe – zauważa dyrektor Pyzdek.

Dokumentacja geologiczna osuwiska ma być gotowa do końca roku. Jej wykonanie ma kosztować około 100 tysięcy złotych. 80 procent kosztów pokryje dofinansowanie wojewody, a 20 procent dokłada Powiat Tarnowski.

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