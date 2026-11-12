Miłość, strata, tęsknota: Ten spektakl o Edith Piaf poruszy Cię do głębi

Teatr w Tarnowie zaprasza na "Edith. Życie na różowo" – muzyczny spektakl o Edith Piaf.

Aktorka Monika Wenta wciela się w legendę, prowadząc widzów przez 16 piosenek o miłości, stracie i sile, z aranżacjami Łukasza Cebuli.

Odkryj, jak osobista pasja twórców ożywia uniwersalną opowieść i dowiedz się, kiedy premiera tego wyjątkowego, emocjonującego widowiska.

„Każda piosenka stanie się tu rozdziałem emocjonalnej podróży – o miłości, stracie, tęsknocie i sile, która pozwala iść dalej pomimo bólu”. Tak o spektaklu zatytułowanym „Edith. Życie na różowo” mówią jego twórcy. Widowisko poświęcone postaci i twórczości Edith Piaf to najnowsza propozycja Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Autorką scenariusza jest wcielająca się w postać francuskiej artystki aktorka Monika Wenta.

- To jest moja miłość do Francji. Ona trwa od wielu, wielu lat. W 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam utwór Catherine Deneuve i Malcolma McLarena "Paris, Paris", poczułam wtedy, że to jest to. Miałam wtedy lat dziewięć i pomyślałam sobie, że gdzieś jest jeszcze miejsce na świecie, które może być moją ojczyzną. I tak wtedy się zaczęło. Czuję się Polką, ale kocham Francję i kocham Paryż. Kocham Edith Piaf, kocham język francuski – przyznaje Monika Wenta.

POSŁUCHAJ: mówią twórcy spektaklu "Edith. Życie na różowo"

W tym muzycznym spektaklu usłyszymy największe przeboje Edith Piaf, ale także utwory, które nie są powszechnie znane. Za ich aranżację i wykonanie odpowiada Łukasz Cebula, który zainicjował współpracę z Moniką Wentą:

- Będąc pod wpływem spektaklu "Księga lasu", na którym byłem z córką - Monika tam gra w tym spektaklu i śpiewa - połączyłem fakty, czytając o niej, że zna język francuski biegle, świetnie śpiewa, moim zdaniem, to jest u nas w Tarnowie najlepiej uzdolniona aktorka wokalnie. Gram na akordeonie i tak mi się to jakoś połączyło - może Edith Piaf, więc zaproponowałem współpracę. Monika się wtedy zgodziła i tak zaczęliśmy współpracować, a późniejszy spektakl to już inicjatywa Moniki – relacjonuje Łukasz Cebula.

W sumie w spektaklu zabrzmi 16 utworów muzycznych. Jeden z nich, końcowy, to autorska piosenka napisana przez Monikę Wentę, będąca osobistym hołdem dla Edith Piaf. Widowisko jest muzyczną opowieścią o uniwersalnych emocjach, w których każdy widz może odnaleźć siebie.

- Te historie, które opowiadamy, są wielowymiarowe i to nie jest tylko skierowane do kobiet, nie jest tylko skierowane do mężczyzn. To jest skierowane do człowieka, który na przestrzeni swojego życia przeżywa miłość, przeżywa stratę, przeżywa tęsknotę, przeżywa bardzo dużo aspektów, z którymi podczas tej naszej opowieści, którą państwu prezentujemy, może się z wieloma wątkami utożsamiać. Oczywiście fundamentem dla nas jest twórczość i życie Edith Piaf, ale jest to zupełnie inna historia, z którą można się utożsamiać na wielu płaszczyznach i wielowymiarowo. Natomiast muzyka trafia i koresponduje z widzem w innym wymiarze niż samo słowo – mówi reżyserka widowiska Agata Walczak.

Premiera widowiska „Edith. Życie na różowo” już w piątek, 13 listopada 2026, na Małej Scenie tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego. Początek o godzinie 19:00. A więcej o spektaklu w rozmowie z twórcami – POSŁUCHAJ PODCASTU.

5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]