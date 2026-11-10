„Tarnów był jednym z pierwszych”. Harcerze odkrywają tajemnice miasta w niepodległościowej grze terenowej

Tarnowscy harcerze organizują dynamiczną grę terenową na 11 listopada, by w unikalny sposób uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ponad 130 zuchów i harcerzy przemierzy starówkę, rozwiązując historyczne zagadki i odkrywając rolę Tarnowa w drodze do wolności.

To wydarzenie to nie tylko zabawa, ale i lekcja patriotyzmu. Sprawdź, gdzie dokładnie rozpocznie się ta niepodległościowa przygoda i co czeka na zwycięskie patrole!

Gra terenowa z okazji święta 11 listopada. W ten sposób tarnowscy harcerze chcą świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie skierowane jest do zuchów i harcerzy. W sumie w rywalizacji na ulicach Tarnowa weźmie udział 130 uczestników.

- Chcemy przez zabawę pokazać harcerzom jak wyglądała droga Polski do niepodległości, a również wspomnieć o tym, jak to się stało, że Tarnów był jednym z pierwszych miast, które tą niepodległość odzyskało. Większość gier, które my przygotowujemy, tworzymy od podstaw. Razem z zespołem programowym hufca Tarnów tworzymy trasę gry, tworzymy zadania, które będą na niej, tworzymy cały plan, harmonogram, dobieramy ludzi, żeby dopiąć to na ostatni guzik - mówi przewodniczka Gabriela Kamionka.

POSŁUCHAJ: o niepoległościowej grze terenowej mówi przewodniczka Gabriela Kamionka

W ramach zabawy w środę, 11 listopada, zuchy i harcerze będą poruszać się po mieście, głównie po tarnowskiej starówce, i wykonywać różnego rodzaju zadania: od typowo harcerskich związanych z szyframi, po historyczne, gdzie będą pogłębiać wiedzę na temat odzyskania niepodległości.

- Jednym z priorytetów Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie człowieka, jego rozwój, w tym też ten patriotyczny, aby dowiedzieli się więcej, poszerzali swoją wiedzę non stop. Punkty gry są w miejscach, które mogą zwrócić uwagę harcerzy, mogą pokazać im, co w Tarnowie jest, przy pomnikach, przy ważnych punktach, przy budynkach, które mają jakąś historię. Harcerze będą poruszać się w patrolach, około 10-osobowych. Gra jest przystosowana dla pionu zuchowego, czyli dla tych dzieci młodszych, powiedzmy pierwsza, trzecia klasa, oraz dla harcerzy, czyli dzieci, które już są w czwartej klasie i wzwyż.

Trzy najlepsze patrole, które zdobędą najwięcej punktów, otrzymają pamiątkowe przypinki i nagrody rzeczowe. Niepodległościowa gra miejska startuje w środę, 11 listopada, o 10:45 przy siedzibie hufca ZHP w Tarnowie na ulicy Konarskiego. Więcej o działalności harcerzy w Tarnowie w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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