Morsowanie, sztuka i architektura! 23. ArtFest w Tarnowie to dwa tygodnie niezapomnianych wrażeń

23. Festiwal Sztuki ArtFest w Tarnowie rozpoczyna się, oferując połączenie różnorodnych dziedzin sztuki, od grafiki po architekturę.

Program obejmuje wyjątkową inaugurację z morsowaniem w Radłowie, fascynujące wystawy, koncerty oraz warsztaty dla wszystkich grup wiekowych.

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To będzie już 23. edycja tego wydarzenia. Festiwal Sztuki ArtFest, w swym zamyśle, ma przypominać jazzową improwizację, a więc efektownie łączyć rozmaite dziedziny sztuki. Taka idea przyświecała twórcy Festiwalu, miłośnikowi muzyki jazzowej, Bogusławowi Wojtowiczowi, którego imię dzisiaj nosi ta impreza. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali wydarzenia, związane między innymi z grafiką warsztatową, tkaniną, ale połączyli też aktywność fizyczną, koncert i spotkania autorskie, a także warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz działania performatywne i pokaz.

- To będą ponad dwa tygodnie spotkań kulturalnych, w obszarze których pokażemy i sztuki wizualne, i muzykę, i będzie literatura, będzie architektura. Będziemy też pokazywać choreografię, modę. Będą warsztaty, będzie mały Artfest. Tradycją festiwalu jest też to, że staramy się wychodzić poza granice Tarnowa, wskazywać ciekawe inicjatywy, miejsca. W tym roku nietypowo zapraszamy na plażę w Radłowie, gdzie będzie startował nasz Festiwal, ale też sezon morsów. Jest to niesamowita społeczność, ale też chcemy wskazać, że miejsce, które mamy bardzo blisko siebie, czyli właśnie Radłów, jest naprawdę przepięknym akwenem. Myślę, że często tego nie doceniamy. Będzie to połączone z działaniami plastycznymi, ponieważ zaprosiliśmy także Karolinę Srokę, artystkę, obecnie mieszkającą na Śląsku, ale wywodzącą się z Tarnowa, która zaprosi uczestników do stworzenia wspólnego obrazu – zapowiada Ewa Łączyńska – Widz , dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie.

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Inauguracja Festiwalu na plaży w Radłowie odbędzie się w niedzielę, 15 listopada o godzinie 12:00. Każdy chętny może dołączyć do wydarzenia. Wystarczy zabrać strój kąpielowy, ręcznik, czapkę i rękawiczki. Przydadzą się również buty neoprenowe. Na miejscu zostanie poprowadzona specjalna rozgrzewka, która poprzedzi wejście do wody.

W ramach 23. edycji Festiwalu Sztuki ArtFest w Tarnowie zaplanowano prezentację kilku wystaw. Festiwal będzie się odbywał w trzech lokalizacjach, czyli w Pałacyku Strzeleckim, w MCA przy ulicy Wałowej 25 oraz na dworcu PKP w Galerii Panorama. Tam prezentowane będą prace Józefa Czapskiego. Dodatkową gratką w ramach Art Festu będzie możliwość wejścia i zwiedzenia słynnego, modernistycznego domu państwa Książków:

- W programie jest spotkanie literackie dotyczące architektury w garażu Domu Książków. A garaż jest niezwykłym garażem, wspaniale zaprojektowanym. Dom Doktora Książka, czyli niesamowity dom usytuowany przy ulicy Chopina, zaprojektowany w latach 60. przez wybitnego architekta krakowskiego Wojciecha Pietrzyka, jest projektem totalnym. Bryła jest bardzo nietypowa, tam są szalone kolory, fiolet, żółty, pomarańcz, mamy przepiękną mozaikę. Do budowy tego domu weszło, uwaga, 200 ton stali. Są potężne przeszklone szyby, więc jest to dom, który był bardzo trudny do zaprojektowania i do wykonania. Budzi duże zainteresowanie, ale w środku też jest w pełni zaprojektowany i wykonany według wizji architekta. I co jest bardzo niezwykłe, niewiele jest takich domów, które udało się zachować właśnie w niezmiennym stanie. A Dom Doktora Książka jest taką kapsułą czasu, wyjęty z lat 70. Dlatego to taka wyjątkowa rzecz, żeby móc zwiedzić ten dom w środku. Taką okazję będziemy mieć dzięki uprzejmości rodziny. Będziemy organizować w sobotę, 21 listopada, takie wejścia – zapowiada Dyrektorka BWA.

Na to zwiedzanie będą obowiązywały wejściówki. Powodem jest ograniczona ilość miejsca wewnątrz i konieczność utworzenia grup zwiedzających. W garażu domu państwa Książków odbędzie się spotkanie z Maciejem Czarneckim, który wydał album „Turysta Futurysta”, dotyczący polskiej architektury modernistycznej.

W programie Festiwalu znalazły się również warsztaty przed ciekawym koncertem, 20 listopada. To propozycja dla osób dorosłych oraz dla młodzieży. Przy współpracy z Kwiaciarnią Grafiki w Warszawie, będzie można własnoręcznie wykonać ciekawe printy na ubraniach w metodzie sitodruku. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się TUTAJ, a więcej o Festiwalu w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU. 23. Festiwal Sztuki ArtFest im. Bogusława Wojtowicza potrwa od 15 do 29 listopada 2026.

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