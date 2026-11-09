Sądeczanka coraz bliżej realizacji. Jest umowa na kolejny odcinek nowej DK75

Sądeczanka coraz bliżej. Podpisano ważną umowę na odcinek Okocim – Uszew

W poniedziałek, 9 listopada, zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowej dla odcinka Okocim – Uszew. Za opracowanie dokumentacji odpowiadać będzie krakowska firma Protechnicon. Na realizację zadania przewidziano 20 miesięcy, a wartość umowy wynosi 3 mln zł.

Planowany odcinek będzie miał 3,6 kilometra długości. Jego początek wyznaczono przy rondzie w Okocimiu, które powstało w ramach budowy zachodniej obwodnicy Brzeska. W tym miejscu zaplanowano estakadę, po której nowa droga poprowadzi ruch w kierunku południowym.

- Dodatkowo korpus tej drogi ma stanowić brzeg zbiornika retencyjnego, który w przyszłości powinien chronić Brzesko i całą naszą gminę przed potencjalnymi powodziami. (...) Wiemy, że coraz więcej osób zabudowuje swoje tereny, coraz większe powierzchnie na terenach górskich są brukowane, powstaje też coraz więcej dachów i zadaszeń. To wszystko powoduje, że spływy wód, zwłaszcza podczas nawalnych deszczów, są coraz gwałtowniejsze. Musimy już teraz o tym myśleć i odpowiednio zabezpieczać Brzesko na przyszłość - podkreśla burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Wszystkie odcinki Sądeczanki mają wykonawców prac przygotowawczych. Kiedy ruszy budowa?

Przetargi na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków: Okocim – Uszew, Wytrzyszczka – Łososina oraz Tęgoborze – Nowy Sącz, planowane są na lata 2027–2028. Zgodnie z obecnymi założeniami rozpoczęcie robót na tych fragmentach mogłoby nastąpić w latach 2030–2031.

Dodatkowych analiz wymagają dwa pozostałe odcinki: Uszew – Wytrzyszczka o długości 19,7 km oraz Łososina Dolna – Tęgoborze, liczący 9,2 km. Ich wyniki zdecydują o dalszych pracach nad dokumentacją.

Cała Sądeczanka ma mieć około 47 kilometrów długości. Powstanie jako droga klasy GP, z dwiema jezdniami i dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Projekt przewiduje również bezkolizyjne skrzyżowania. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi blisko 8 mld zł.

6

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!