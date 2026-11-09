Zgłoszenie o uzbrojonych mężczyznach w Tarnowie postawiło w niedzielny wieczór lokalne służby w stan najwyższej gotowości.

Błyskawiczna interwencja policji przyniosła jednak zaskakujący finał, gdy wyjaśniła się prawdziwa natura rzekomej broni.

W związku z niedawnymi wydarzeniami w Krakowie tarnowska policja wzmacnia patrole i traktuje każde podobne wezwanie śmiertelnie poważnie.

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Błyskawiczna reakcja na niepokojące zgłoszenie

Wszystko zaczęło się w niedzielę, 8 listopada 2026 roku, około godziny 21:00. Do dyżurnego tarnowskiej policji wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca. Zauważył on w rejonie zajezdni autobusowej przy ulicy Pułaskiego dwóch młodych mężczyzn wysiadających z samochodu. Uwagę świadka przykuły przedmioty, które trzymali w rękach – swoim wyglądem do złudzenia przypominały broń palną.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole.

- W tym przypadku policjanci niezwłocznie podjęli działania, przeprowadzili penetrację terenu i zweryfikowali uzyskane informacje. Nie potwierdziło się, aby występowało jakiekolwiek realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Mężczyźni nikogo nie zaczepiali, nie byli agresywni. Policja nadal wyjaśnia jednak okoliczności tego zdarzenia – relacjonuje asp. Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Tarnowska policja w stanie gotowości

Przedstawicielka policji podkreśla, że każde zgłoszenie traktowane jest z najwyższą powagą. Zapewniła również, że w związku z tragicznymi zdarzeniami w Krakowie, tarnowscy funkcjonariusze pozostają w pełnej gotowości do działania.

Wydano dyspozycje dotyczące objęcia szczególnym nadzorem miejsc publicznych. Zwiększona liczba patroli była widoczna między innymi w weekend na Tarnowskim Rynku podczas festiwalu Dionizje oraz w trakcie innych uroczystości. Policja zapewnia, że do służby kierowane są maksymalne siły i środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Apel do mieszkańców o rozwagę

Wraz z zapewnieniami o gotowości, policja kieruje do mieszkańców ważny apel o zachowanie spokoju i rozwagi w sytuacjach kryzysowych.

- W sytuacjach wymagających interwencji policji, nie kierujmy się ciekawością, nie gromadźmy się w miejscach prowadzonych działań i nie utrudniajmy pracy funkcjonariuszom poprzez chociażby nagrywanie czy podchodzenie zbyt blisko. Takie zachowania mogą dezorganizować działania służb, a w niektórych sytuacjach nawet utrudniać skuteczne reagowanie – apeluje asp. Joanna Dychtoń.

Funkcjonariusze przypominają, że ich priorytetem jest bezpieczeństwo, i proszą o zaufanie oraz umożliwienie im profesjonalnego wykonywania obowiązków.

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