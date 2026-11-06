Kierowcy mogą odetchnąć. Magistrat wycofuje się z nowej organizacji ruchu na ulicy Tuchowskiej w Tarnowie. „Wracamy do korzeni”

Koniec drogowego koszmaru w Tarnowie! Kierowcy mogą odetchnąć. Miasto zmienia decyzję w sprawie ulicy Tuchowskiej

Jeszcze kilka dni temu kierowcy próbujący dostać się do Tarnowa od południowej strony musieli liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Wszystko przez wprowadzone zmiany na ulicy Tuchowskiej. Odcinek biegnący wzdłuż murów Starego Cmentarza został objęty ruchem jednokierunkowym. Kierowcy musieli korzystać z objazdu przez ulice Małeckiego i Dąbrowskiego.

Skala problemów okazała się na tyle duża, że Tarnów postanowił skrócić test nowej organizacji ruchu. Zamiast czekać do końca listopada, jak początkowo planowano, zdecydowano o powrocie do wcześniejszego rozwiązania. Jak wyjaśnia wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, zakładany scenariusz nie sprawdził się w praktyce.

– Wróciliśmy do korzeni. Potoki ruchu nie rozłożyły się tak, jak zakładaliśmy. Liczyliśmy, że większa część kierowców zostanie skierowana na południową obwodnicę Tarnowa. Z drugiej strony chcieliśmy również sprawdzić, jak faktycznie wygląda natężenie ruchu z południowej części powiatu. Dzięki danym z systemu ITS, a konkretnie kamer zamontowanych na skrzyżowaniach ulicy Dąbrowskiego, znamy rzeczywistą liczbę pojazdów przyjeżdżających z tego kierunku – mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.

Zebrane informacje mogą okazać się istotne w rozmowach dotyczących przyszłych inwestycji drogowych, w tym budowy połączenia ulic Tuchowskiej i Warsztatowej.

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