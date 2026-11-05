Zielone światło dla budowy krematorium w Tarnowie. Jest pozwolenie na budowę

Krematorium w Tarnowie coraz bliżej. Miasto wydało pozwolenie na budowę. Mieszkańcy protestują

Plany budowy krematorium w Tarnowie od początku spotykają się z różnymi reakcjami mieszkańców. Pierwotnie inwestor rozważał lokalizację w sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Mościcach. Pomysł spotkał się jednak ze sprzeciwem osób mieszkających w tej części miasta.

Protesty nie doprowadziły do rezygnacji z przedsięwzięcia. Tarnowska firma pogrzebowa postanowiła poszukać innego miejsca i ostatecznie wskazała działkę przy ulicy Komunalnej, na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Pod koniec kwietnia do miejscowego magistratu trafił wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ostatecznie po kilku miesiąc pojawiło się zielone światło dla inwestycji.

– Inwestor w trakcie postępowania był wzywany kilkukrotnie do uzupełnienia dokumentacji. No i tutaj po spełnieniu wszystkich warunków formalnych takie pozwolenie zostało wydane. Inwestycja może być prowadzona – podkreśla wiceprezydent miasta Maciej Włodek.

Decyzja magistratu nie oznacza jednak końca sporu wokół planowanego krematorium. Tarnowski radny Józef Gancarz zapowiada odwołania do organów nadzorujących samorząd. Podkreśla, że przeciwników budowy nie brakuje.

– Mieszkańcy dzielnicy Krzyż wystosowali petycję do pana prezydenta, zebrali ponad tysiąc podpisów, gdzie jednoznacznie sprzeciwiają się takiej budowie – mówi radny Gancarz.

Wydane pozwolenie na budowę ma charakter ostateczny. Oznacza to, że inwestor może przejść do kolejnego etapu przedsięwzięcia i rozpocząć przygotowania do realizacji obiektu.

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