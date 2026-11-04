Przemoc psychiczna niszczy dzieci w Tarnowie: Dołącz do poruszającej akcji i okaż wsparcie

W Tarnowie rusza kolejna edycja akcji „Nie bij mnie – Kochaj mnie”, mającej na celu walkę z przemocą wobec dzieci.

Alarmujące statystyki Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ujawniają ponad 2200 interwencji i niepokojący wzrost przemocy psychicznej wobec dzieci.

Do tegorocznej inicjatywy mogą aktywnie dołączyć firmy i instytucje, by wspólnie manifestować sprzeciw wobec krzywdzenia najmłodszych.

Sprawdź, jak Ty możesz wesprzeć akcję i gdzie uzyskać bezpłatną, całodobową pomoc w przypadku przemocy wobec dzieci.

Ta akcja jest organizowana od 2013 roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ma uwrażliwiać na zjawisko przemocy wobec najmłodszych i zachęcać dorosłych, aby zawsze reagowali na krzywdę dzieci. Bo chociaż o problemie przemocy domowej i rówieśniczej sporo się mówi, to dane Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej wciąż porażają.

- Co roku idąc tutaj (Radio ESKA Tarnów) myślę sobie, powiem, że statystyki są mniejsze. Ale okazuje się, że wcale nie. Mamy w tym roku już 2200 interwencji w naszym mieście, związanych właśnie ze zgłoszeniem przemocy. Nasze statystyki wskazują na wszelkiego rodzaju przemoc. Wzrasta przemoc psychiczna i ona jest najtrudniejsza do pokazania, do udowodnienia czasem. Przemocy fizycznej w naszych statystykach jest mniej, natomiast przemoc psychiczna, zaniedbanie, wykorzystanie seksualne oraz przemoc rówieśnicza, to są wskaźniki, które pojawiają się u nas w Ośrodku. Mówimy tutaj o maleństwach, o kilkumiesięcznych dzieciach, po nastolatków, 18-latków. Mam też na myśli dzieci, które się chronią u nas z osobami dorosłymi z powodu przemocy. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, mamy 20 miejsc schronienia i one przez cały rok są zajęte – zauważa Ewelina Lasko - dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.

POSŁUCHAJ: o akcji "Nie bij mnie - kochaj mnie" mówią Ewelina Lasko i Olimpia Szymańska z TOiK

Placówka oferuje szeroki wachlarz wsparcia. Do dyspozycji są psychologowie, którzy pracują z osobami dorosłymi, jak też z dziećmi. Są pedagożki, które pracują z dziećmi, ale udzielają też konsultacji wychowawczych i wsparcia dla osób dorosłych w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Placówka ma również radcę prawnego, pracowników socjalnych a niedawno rozpoczęła prowadzenie psychoterapii dla osób dorosłych. Ośrodek zatrudnia też psychotraumatologa. Co ważne, pomoc jest wszechstronna i całkowicie darmowa. Bezpłatne jest również schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Przepisy mówią o trzech miesiącach pobytu w takim miejscu, ale najczęściej korzystający ze wsparcia występują o przedłużenie tej formy pomocy do pół roku. Aby skorzystać nie trzeba być mieszkańcem Tarnowa czy regionu tarnowskiego, bo w Ośrodku nie obowiązuje rejonizacja. Na terenie Polski działa 38 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Wśród dzieci i młodzieży najbardziej dotkliwa i najczęściej zgłaszana jest przemoc psychiczna. Do takich przypadków dochodzi w szkołach, ale także w domach. Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówią o tym, że 56% przemocy rówieśniczej, jakiej doświadczają dzieciaki, jest to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu. Z tych samych badań wynika, że 87% uczniów choć raz w swoim uczniowskim życiu doświadczyło przemocy rówieśniczej. Dane wskazują, że powodem jest między innymi bardzo niski poziom empatii. Dlatego specjaliści Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej apelują, by nie bagatelizować problemów dzieci i zwracać uwagę na sygnały w zachowaniu, które mogą wskazywać na kłopoty w szkole.

- Jeśli nie wiem, jak zareagować w danym momencie, no bo każdy z nas może nie wiedzieć, to możesz zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. U nas linia jest całodobowo dostępna, zarówno telefon stacjonarny 14 655 36 36, ale także komórkowy 500 583 047. Można też przyjść całodobowo na pierwszą wizytę. W naszym Ośrodku w ogóle nie trzeba się umawiać. Przyjdziesz, powiesz, że chcesz porozmawiać. Jeśli wszystkie gabinety są zajęte, maksymalnie godzina czasu, zostajesz od razu przyjęty. Możesz też napisać maila. Odpowiadamy bardzo szybko na te maile, więc jeśli nie wiesz, jak zareagować na krzywdę swojego dziecka, czy też krzywdę dziecka w sąsiedztwie, czy też w szkole, zadzwoń, uruchom jakąś reakcję – zachęca Ewelina Lasko.

Aby zwracać uwagę na problem przemocy wobec i wśród dzieci, każdego roku realizowana jest akcja pod hasłem „Nie bij mnie – Kochaj mnie”. Angażują się w nią przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne. W dniu finału, który przypada 19 listopada, dzieci wędrują po mieście i w różnych miejscach zostawiają pluszowe misie. Zabawki są obandażowane, często mają naklejone plastry, które symbolizują rany, powstałe w wyniku przemocy. Każdy miś ma też przy sobie ulotkę z informacją na temat akcji i listą placówek, które oferują pomoc. Podobnie będzie w tym roku, chociaż organizatorzy postanowili nieco rozszerzyć formułę akcji:

- 19 listopada mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a w tym roku ta akcja jest dwutorowa. Oprócz stałych działań, dodatkowo napisaliśmy do jednostek samorządowych, instytucji publicznych, firm przyjaznych dzieciom, do służb mundurowych, żeby wsparły naszą akcję. I oni mają super fajną rzecz do zrobienia. Mają sobie przynieść misia do pracy, napisać do nas: Dzień dobry, bierzemy udział w akcji Miś - „Nie bij mnie, kochaj mnie". I my wtedy dajemy fiszki z bardzo ważnym napisem "Nie bij mnie, kochaj mnie", historię misia, w której piszemy o tym, skąd to się wzięło i kim ten miś jest, o jego symbolice. Dodatkowo dajemy bardzo ważną broszurę przeciwdziałania przemocy domowej, w której opisujemy, jakie są rodzaje przemocy, mówimy o podstawach prawnych, mówimy o mechanizmach przemocy, piszemy o cyklach przemocy. Piszemy też o instytucjach, które wspierają osoby doświadczające przemocy. Dodatkowo mamy piękną bajkę przygotowaną przez jedną z pracownic naszego ośrodka o misiu. I czego oczekujemy? Żeby 19 listopada w swoich mediach społecznościowych, dane instytucje zrobiły sobie zdjęcie, dały hashtag #NieBijMnieKochajMnie. Jeśli chcecie, oznaczcie nasz ośrodek. To ma dotrzeć do dzieci, że widzimy te dzieci, słyszymy te dzieci, że nie jesteśmy obojętni wobec krzywdy tych dzieci i reagujemy i mamy odwagę do reagowania. Niech wszystkie dzieciaki wiedzą o tym, że w mieście Tarnowie jest mnóstwo dorosłych, którzy nie są obojętni na ich krzywdę – zachęca dyrektor Lasko.

Na zgłoszenie swojego udziału w akcji „Nie bij mnie – Kochaj mnie” macie czas do 6 listopada. Wystarczy się zgłosić i odebrać pakiet informacyjny. Z kolei znalezionego w mieście misia można zabrać do domu. Zabawki trafią między innymi na tarnowskie przystanki, ławki, skwery czy wystawy sklepowe. A więcej o zjawisku przemocy w Tarnowie i regionie mówimy w naszej rozmowie ze specjalistkami Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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