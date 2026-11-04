Utrudnienia na ulicy Tuchowskiej w Tarnowie. Magistrat testuje nową organizację ruchu

Duże korki na ulicy Tuchowskiej w Tarnowie. Lepiej uzbroić się w cierpliwość

Kierowcy poruszający się po Tarnowie muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Tuchowskiej. Odcinek biegnący wzdłuż murów Starego Cmentarza został objęty ruchem jednokierunkowym. Przejazd jest możliwy wyłącznie w stronę wyjazdu z miasta.

Zmiana szczególnie wpływa na osoby jadące do centrum Tarnowa od strony ulicy Tuchowskiej. Nie mogą one skorzystać z dotychczasowej trasy i muszą kierować się ulicami Małeckiego oraz Dąbrowskiego. Wprowadzone rozwiązanie ma charakter tymczasowy i testy mogą potrwać krócej niż planowano.

– Nie jest to rozwiązanie, które będzie obowiązywało na stałe. Chcemy przez kilka dni, a być może nawet kilka tygodni, sprawdzić za pomocą naszych systemów, w tym inteligentnego systemu transportowego, jak rozkłada się ruch. Wiemy, że w pierwszych dniach pojawiły się pewne uciążliwości. Będziemy obserwować, jak sytuacja wygląda każdego dnia. Być może organizacja ruchu zostanie zniesiona nieco wcześniej i wszystko wróci do pierwotnego układu – mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.

Na razie kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i uwzględniać możliwe opóźnienia podczas przejazdu przez tę część Tarnowa.

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