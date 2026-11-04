Zakończyła się coroczna kwesta na rzecz Starego Cmentarza w Tarnowie, w którą zaangażowało się blisko 150 wolontariuszy.

Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać 59 tys. zł, które zostaną przeznaczone na dokończenie renowacji grobu zasłużonego radnego.

Dowiedz się, ile jeszcze zabytkowych nagrobków czeka na pilny remont i jak tegoroczny wynik wypada na tle rekordu z zeszłego roku.

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Mobilizacja mieszkańców i wolontariuszy

Tegoroczna zbiórka funduszy na Starym Cmentarzu oraz innych tarnowskich nekropoliach spotkała się z dużym odzewem mieszkańców. Największą kwotę, ok 45 tysięcy złotych, zebrano w Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada. W pozostałe dni – 31 października i 2 listopada – do puszek trafiło po około 7 tysięcy złotych.

W akcję włączyło się blisko 150 wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się samorządowcy, miejscy radni, społecznicy, lekarze, a także członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, motocykliści z grupy Wataha oraz przedstawiciele Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Kwesta prowadzona była nie tylko na najstarszej miejskiej nekropolii, ale również na cmentarzach komunalnych w dzielnicach Krzyż, Mościce i Klikowa.

Cel zbiórki: Nagrobek radnego i kolejne renowacje

Zebrane środki pozwolą przede wszystkim na dokończenie remontu grobu Leopolda Waltera, zasłużonego radnego miejskiego, który działał w Tarnowie w XIX wieku. Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem wytypował również kilka innych nagrobków, które zostaną poddane renowacji w zależności od ostatecznie dostępnych funduszy.

Dzięki corocznej kweście od początku jej istnienia udało się odrestaurować już około 100 zabytkowych nagrobków. Potrzeby są jednak wciąż ogromne – na pilny remont czeka jeszcze blisko 400 grobowców na tej historycznej nekropolii.

Wynik zbiórki na tle ubiegłych lat

Tegoroczny wynik jest nieco niższy od zeszłorocznego. W ubiegłym roku podczas kwesty zebrano rekordową kwotę 70 tysięcy złotych. Mimo to, zebrana suma 59 tysięcy złotych stanowi znaczące wsparcie dla kontynuacji prac ratujących historyczne dziedzictwo Tarnowa.

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33. kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Tarnowie

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