Czołowe zderzenie na DK75 w Wytrzyszczce. Dwie osoby ranne, droga całkowicie zablokowana

Michał Reszczyński
2026-11-03 14:40

Utrudnienia na drodze krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem. W miejscowości Wytrzyszczka doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Trasa jest całkowicie zablokowana.

Niebieskie światła radiowozu z napisem Policja. O wypadku w Wytrzyszczce przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Pixabay.com

Wypadek w Wytrzyszczce. Na miejscu pracują służby

Do zdarzenia doszło o godzinie 13.30 na 42+400 kilometrze drogi krajowej nr 75 w miejscowości Wytrzyszczka. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Droga krajowa nr 75 jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy podróżujący między Brzeskiem a Nowym Sączem powinni zachować szczególną ostrożność. Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

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