Czołowe zderzenie na DK75 w Wytrzyszczce. Dwie osoby ranne, droga całkowicie zablokowana

Wypadek w Wytrzyszczce. Na miejscu pracują służby
Do zdarzenia doszło o godzinie 13.30 na 42+400 kilometrze drogi krajowej nr 75 w miejscowości Wytrzyszczka. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.
Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Droga krajowa nr 75 jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy podróżujący między Brzeskiem a Nowym Sączem powinni zachować szczególną ostrożność. Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia policja.
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