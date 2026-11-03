Czołowe zderzenie na DK75 w Wytrzyszczce. Dwie osoby ranne, droga całkowicie zablokowana

Wypadek w Wytrzyszczce. Na miejscu pracują służby

Do zdarzenia doszło o godzinie 13.30 na 42+400 kilometrze drogi krajowej nr 75 w miejscowości Wytrzyszczka. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Droga krajowa nr 75 jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy podróżujący między Brzeskiem a Nowym Sączem powinni zachować szczególną ostrożność. Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

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