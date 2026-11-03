Ska-punkowa energia i szczere teksty. Koniec Świata zagra w Tarnowie

Koniec Świata to marka sama w sobie na polskiej scenie muzycznej. Ich twórczość to unikalna i wybuchowa mieszanka alternatywnego rocka, folkowego ska-punku i indie rocka, która od lat tworzy ich niepodrabialne brzmienie. Siłą zespołu są jednak nie tylko energetyczne kompozycje, ale przede wszystkim szczere, bezpośrednie teksty – uważne, osobiste, a czasem mocno zaangażowane społecznie. To formacja, która najlepiej smakuje na żywo, gdzie ich sceniczna charyzma i żywy kontakt z publicznością tworzą niezapomniane widowisko.

W ramach trasy koncertowej „TRASA '26” grupa Koniec Świata zaprezentuje w Tarnowie przekrojowy materiał. Publiczność z pewnością usłyszy kultową „Oranżadę”, ale nie zabraknie też najnowszych singli wydanych w tym roku: „Pinx”, „Rusałka”, „Śryż”, „Maszeruj”, „Jugol” i „Nic”.

Zanim na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, atmosferę podgrzeje formacja KDRB, czyli Kody Do Ruskich Bomb. Sami o sobie mówią z przymrużeniem oka, że to „grupa czterech prawie młodych i prawie uzdolnionych mężczyzn, lubiących sobie czasem pograć i pokrzyczeć do mikrofonu”. Ich muzyka to chwytliwe, gitarowe melodie ubrane w punk-rockowy kostium, które potrafią zaskoczyć cięższym riffem lub skocznym rytmem. Jedno jest pewne – KDRB to gwarancja potężnego zastrzyku pasji i scenicznej energii.

Koncert odbędzie się w piątek, 6 października 2026 roku, w klubie Piwnica „Przepraszam” w Tarnowie. Drzwi klubu otworzą się o godzinie 18:00. Wieczór zapowiada się intensywnie, a jego plan wygląda następująco:

18:00 – Otwarcie bram,

19:00 – KDRB ,

, 20:00 – Koniec Świata.

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie na Facebooku Piwnicy „Przepraszam”.

Quiz. Jak dobrze pamiętasz polskie zespoły punkrockowe z czasów PRL? Władze miały z nimi problem! Pytanie 1 z 10 Z którego numery Siekiery pochodzą słowa „Szewc zabija szewca, bumtarara, bumtarara”? „Misiowie puszyści” „Idziemy przez las” „Ludzie Wschodu” Następne pytanie