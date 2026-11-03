Tarnów chce zgarnąć 10 milionów! Miasto walczy o prestiżowy tytuł na 700-lecie

Tarnów rozpoczyna walkę o tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2030, pragnąc uczcić 700-lecie miasta prestiżem i dotacją do 10 milionów złotych.

Wiceprezydent i szef teatru mobilizują mieszkańców oraz instytucje do współtworzenia innowacyjnego programu, by wyprzedzić konkurencję.

Sprawdź, jak miasto wykorzysta jubileusz do kulturalnej rewolucji i jakie wyzwania stoją na drodze do historycznego zwycięstwa.

Nawet 10 milionów złotych. Tyle może zyskać Tarnów, jeśli zostanie wybrany Polską Stolicą Kultury w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samorząd Tarnowa, we współpracy z parlamentarzystami oraz przedstawicielami instytucji kultury w mieście, zapowiada starania w tym zakresie. W tym roku, pierwszą Polską Stolicą Kultury, było Bielsko Biała. Ich przykład pokazuje, że ten tytuł to także motor napędowy rozwoju miasta.

- To jest coś niesamowitego, jakim motorem napędowym, jaką fantastyczną rzeczą jest promowanie i pokazywanie kultury. W przyszłym roku Polską Stolicą Kultury będą Katowice, a Kołobrzeg czeka nas w 2028 roku. To są te trzy miasta, które jako pierwsze w tej konkurencji zostały mianowane Polskimi Stolicami Kultury. Mieszkańcy Bielska-Białej i całego regionu, bo tam cały region był bardzo mocno zaangażowany w to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nie tylko powiększyła się baza hotelowa, ale gospodarka naprawdę ruszyła z kopyta. Jeśli w połowie października włodarze miasta powiedzieli, że mają 30 milionów na plusie właśnie dlatego, że Polska Stolica Kultury Bielsko-Biała fantastycznie funkcjonowała, to to pokazuje, że naprawdę jest to coś wyjątkowego, co może się polskiemu miastu przydarzyć - przekonuje poseł Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Kultury.

POSŁUCHAJ: Tarnów będzie walczył o tytuł Polskiej Stolicy Kultury

Wiceprezydent Tarnowa Agnieszka Kawa zapowiada współpracę szefów wszystkich działających w mieście instytucji kultury przy przygotowaniu konkursowej oferty wydarzeń. Ale inicjatorzy chcą zaangażować w ten proces również mieszkańców Tarnowa:

- Mamy zamiar stworzyć bardzo mocne konsorcjum, które będzie tą siłą napędową dla tego projektu. Myślę, że będzie konkurencja bardzo duża, ale my mamy jeden ogromny atut. My mamy w roku 2030, 700-lecie miasta. O tym myślimy już od dłuższego czasu. Mamy w planie wiele przedsięwzięć. Budujemy ten program. Mamy stworzone ciała, które mają za zadanie pracować nad tym przedsięwzięciem. I to już zaczęło funkcjonować trochę inaczej niż zwyczajne projekty kulturalne, dlatego, że nie ogranicza się wyłącznie do tego grona tutaj, które państwo widzicie, czy do Rady Kultury, Komisji Kultury i tak dalej. Stolicą Kultury Tarnów mógłby być, ale z udziałem wszystkich, bo właśnie o to chodzi w projektach Polska Stolica Kultury, żeby włączyć w to mieszkańców, żeby oni bardzo poczuli i byli współautorami i współuczestnikami tego przedsięwzięcia, żeby włączyć w to bardzo różne środowiska. Ja myślę tu o przedsiębiorczości, o biznesie, o wszystkich tych dziedzinach życia miasta, które mają taką usługową aktywność, które tworzą czy współtworzą środowiska. Myślę o edukacji, myślę o seniorach. Więc będziemy chcieli potraktować ten projekt bardzo rozwojowo i bardzo szeroko, zapraszając naprawdę wszystkich do współtworzenia tego przedsięwzięcia.

Zdaniem Agnieszki Kawy walka o tytuł Polskiej Stolicy Kultury będzie wymagała poszerzenia wachlarza propozycji kulturalnych i artystycznych poza flagowe imprezy, które do tej pory systematycznie realizują poszczególne instytucje w mieście:

- Mamy ogromne zasoby tradycyjnych, pięknych festiwali i przedsięwzięć, które trwają i są potężną wartością, ale myślę, że absolutnie nie obejdzie się bez tego, żebyśmy wymyślili, współtworzyli rzeczy, które są zupełnie nowe, zwracali uwagę na nasze wspaniałe zasoby i historii i tradycji, ale też tego, co miasto może pokazać w bardzo nowoczesnej formie, nowej, takiej, która bazując na historii da taki impuls rozwojowy miastu.

W promowanie aspiracji Tarnowa do tytułu Polskiej Stolicy Kultury zaangażowani są tarnowscy parlamentarzyści. Jak zapowiada poseł Piotr Górnikiewicz, w pierwszej połowie 2027 roku wytypowanych zostanie pięć miast, które później będą walczyć o ten zaszczytny tytuł. Zapowiedź starań o uzyskanie tytułu Polskiej Stolicy Kultury oznacza konieczność zwiększenia miejskich wydatków na kulturę. Na razie jednak nie ma konkretnych danych dotyczących kwot, jakie na ten cel będzie musiał wyłożyć Tarnów. Wiadomo natomiast, że sam projekt daje miastom pieniądze na przygotowania. Jeśli uda się wygrać pierwszy etap rywalizacji to Tarnów otrzyma środki w wysokości 100 tysięcy złotych na opracowanie diagnozy i strategii całorocznego planu wydarzeń. Z kolei w finale konkursu miasta będą walczyć o 10 milionów dotacji na trwające rok wydarzenie.

Pracami zespołu, który będzie opracowywał projekt i przeprowadzał całe przedsięwzięcie, ma kierować Rafał Balawejder, dyrektor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

- To bardzo duże zobowiązanie wobec ludzi. Chcieliśmy dziś powiedzieć o tym, że robimy to dla ludzi. (…) Stąd tutaj apel, żeby wszyscy, którzy czują, że mają fajne pomysły, przyłączyli się po prostu do tej inicjatywy, bo to ma być inicjatywa, która połączy aspiracje, ambicje i to, że Tarnów ma szansę wejść na bardzo fajną ścieżkę. Nie wiem, gdzie tą ścieżką dojdziemy. Trzymamy kciuki oczywiście, żeby skończyło się tym zaszczytnym tytułem, ale wydaje mi się, że sama próba dźwignięcia tej sztangi jest czymś niezwykle zaszczytnym. Wydaje nam się, że to będzie bardzo fajna próba, żeby zaznaczyć swoją obecność i to miasto żeby stało się bardzo fajnym punktem nie tylko kulturalnym – przekonywał Rafał Balawejder,

Spotkanie organizacyjne, dotyczące omówienia wytycznych konkursowych, odbędzie się na początku grudnia. Nie wiadomo jeszcze z jakimi miastami Tarnów miałby rywalizować o tytuł Polskiej Stolicy Kultury, ale regulamin wskazuje, że mają to być miasta poniżej 500 000 mieszkańców. Więcej szczegółów w naszej relacji – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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