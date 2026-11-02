- Policyjna akcja "Znicz" w powiecie dąbrowskim ujawniła skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie jednego z kierowców.
- Nietrzeźwy 63-latek, mając ponad 2,5 promila alkoholu, wsiadł za kierownicę i spowodował kolizję tuż pod cmentarzem.
- Sprawdź, jak zdecydowana postawa świadków zapobiegła jego ucieczce i jakie konsekwencje grożą teraz mężczyźnie.
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Pijacki rajd pod cmentarzem w Dąbrowie Tarnowskiej
Do najpoważniejszego zdarzenia w ramach akcji "Znicz" doszło w Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w rejonie cmentarza w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak ustalili funkcjonariusze, na miejsce samochodem marki Mitsubishi przyjechała kobieta. Po zaparkowaniu, za kierownicą pojazdu usiadł jej 63-letni mąż.
Mężczyzna, uruchamiając samochód, uderzył w inny zaparkowany pojazd, a następnie wjechał w ogrodzenie. Sprawca próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak jego ucieczkę udaremnili świadkowie, którzy go ujęli i wezwali patrol policji.
Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano już prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej odpowie przed sądem.
Bilans akcji "Znicz" w regionie
Celem corocznej akcji "Znicz" jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich oraz utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy. Dąbrowscy policjanci w trakcie działań reagowali na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego.
W czasie trwania akcji na terenie powiatu dąbrowskiego odnotowano kilka niegroźnych kolizji drogowych. Co istotne, nie doszło do żadnego wypadku, w którym ktokolwiek odniósłby poważne obrażenia.
Policja dziękuje i apeluje o rozsądek
Funkcjonariusze policji składają podziękowania świadkom zdarzenia z 1 listopada za ich wzorową, obywatelską postawę. Zdecydowana reakcja pozwoliła na zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy i zapobiegła potencjalnej tragedii.
Jednocześnie policja po raz kolejny przypomina, że alkohol jest jednym z głównych czynników prowadzących do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Mundurowi apelują o rozsądek, odpowiedzialność i bezwzględne powstrzymanie się od prowadzenia pojazdów po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu.
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