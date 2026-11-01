W Tarnowie po raz 33. ruszyła społeczna akcja ratowania zabytkowych nagrobków na historycznym Starym Cmentarzu.

Mieszkańcy i wolontariusze jednoczą siły, by zebrać fundusze na odnowienie najcenniejszych, zniszczonych pomników tej nekropolii.

Tegoroczna kwesta to nie tylko zbiórka – dowiedz się, jaką wyjątkową i niedostępną na co dzień atrakcję przygotowano dla odwiedzających.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Cel: Ocalić pamięć i dziedzictwo

Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie po raz 33. organizuje zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na renowację najstarszych i najbardziej zniszczonych pomników nagrobnych. Inicjatywa co roku gromadzi szerokie grono wolontariuszy, w tym artystów, lekarzy, samorządowców, dziennikarzy, a także uczniów i członków grup rekonstrukcyjnych. To wspólne działanie mieszkańców Tarnowa na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

- Zawsze wspieram kwestę. To jest świętość. Tyle pieniędzy tutaj potrzeba. Sporo i tak jest zrobione. Dzięki właśnie ludziom z komitetu. Mamy tutaj naszych najbliższych od wielu pokoleń na tym cmentarzu. Chcielibyśmy, żeby ten cmentarz żył wiecznie i żeby przyjście tutaj sprawiało nam takie miłe wspomnienia. Wiadomo, że jak coś jest zniszczone, zrujnowane, to człowiek ma zupełnie inne odczucia - powiedzieli mieszkańcy, wspierający 33. Kwestę na Odnowę Zabytków Starego Cmentarza w Tarnowie.

Harmonogram i lokalizacje zbiórki

Kwesta na Starym Cmentarzu w Tarnowie i potrwa do poniedziałku, 2 listopada, włącznie. W niedzielę, 1 listopada, czyli w Uroczystość Wszystkich Świętych, zbiórka zostanie rozszerzona na wszystkie tarnowskie nekropolie. Wolontariuszy będzie można spotkać również przy cmentarzach komunalnych w Krzyżu, Mościcach i Klikowej. W poniedziałek, 2 listopada, akcja kontynuowana będzie na terenie Starego Cmentarza, gdzie będzie prowadzona od godziny 9:00.

Nie tylko kwesta. Zwiedzanie krypty Sanguszków

Podczas trwania zbiórki na Starym Cmentarzu, odwiedzający mają wyjątkową okazję do zwiedzenia neoromańskiej kaplicy książąt Sanguszków oraz znajdującej się pod nią krypty grobowej. Spoczywają w niej przedstawiciele rodu, który był ostatnim prywatnym właścicielem Tarnowa. W rolę przewodnika po tym unikatowym obiekcie wciela się prof. Tadeusz Mędzelowski, który przybliża zwiedzającym historię kaplicy i pochowanych w niej osób.

Efekty dotychczasowych zbiórek

Dzięki hojności darczyńców, ubiegłoroczna kwesta przyniosła ponad 70 tysięcy złotych. Zebrane środki pozwoliły na odnowienie grobowca wiceburmistrza Tarnowa Maksymiliana Grabowskiego, nagrobka Marii Godfrejow oraz grobu rodziny Chodackich. Od początku inicjatywy udało się odrestaurować już około 100 nagrobków tej jednej z najstarszych nekropolii w Polsce. Kolejne setki czekają na renowację.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Trwa 33. kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Tarnowie

29

QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych Pytanie 1 z 10 Czym różni się Dzień Zaduszny od Wszystkich Świętych? To dwie nazwy tego samego święta 2 listopada wspomina się zmarłych wiernych Zaduszki zawsze wypadają w niedzielę Następne pytanie