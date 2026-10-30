Tarnowianie zdecydowali! 15 projektów zmieni miasto – od boisk po parki kieszonkowe

Tarnowianie zadecydowali: blisko 6 milionów złotych zostanie wydane na 15 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2027.

Wybrano inicjatywy od modernizacji boisk i parków, po wsparcie dla zwierząt i seniorów, które znacząco wpłyną na miasto.

Sprawdź, które zadania zostaną zrealizowane dzięki ponad 10 tysiącom głosujących i co zmieni się w Twojej okolicy!

Na realizację zadań przeznaczono 5 731 933, 24 zł. Zakończyło się głosowanie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Tarnowa. Zgłoszone propozycje podzielono na dwie kategorie: projektów małych i dużych. Pierwsze nie mogły przekraczać wartości 150 tys. zł, z kolei te drugie mogły mieć wartość od 150 tys. zł do 1 mln zł. Ostatecznie do realizacji w 2027 roku mieszkańcy wytypowali 15 projektów.

- Siedem to są projekty duże i osiem projektów, których budżet zamyka się w 150 000 zł. To oczywiście będą takie działania, które co roku się pojawiają w Budżecie Obywatelskim, czyli działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami i psami. To jest zakup ebooków i zakup nowości do biblioteki miejskiej. To również jest funkcjonowanie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Ale poza tym pojawi się projekt dotyczący parku Piaskówka, działania w ramach projektu Idea Tarnów. Poza tym będziemy również realizować modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Legionów, a w dzielnicy Krzyż powstanie niewielkie miejsce zielone, taki park kieszonkowy – wylicza Marek Karpiński z Tarnowskiego Centrum Dialogu.

POSŁUCHAJ: o głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Tarnowa mówi Marek Karpiński

Z kolei wśród małych projektów poparcie mieszkańców zyskał remont boiska sportowego na Os. Westerplatte, remonty dotyczące skateparku, czy doposażenie sauny TOSiR-u. Mieszkańcom spodobała się też propozycja działań związanych z Górą Marcina. Projekt zakłada koncerty, kino plenerowe i potańcówki. W mieście pojawi się też kolejny park kieszonkowy w Mościcach i niewielka przestrzeń zielona tego typu na osiedlu Legionów. Realizowany będzie również program edukacyjno-sportowo-rekreacyjny, poświęcony używaniu rowerów i korzystaniu ze ścieżek rowerowych.

- W sumie mamy około 19 000 oddanych głosów, ponad 10 000 ludzi wzięło udział w tegorocznym głosowaniu na budżet 2027. I to jest myślę bardzo dobry wynik, bo rok temu mieliśmy tylko 8 000 głosujących. Była prowadzona promocja poszczególnych projektów. Ich autorzy starali się zadbać o to, żeby te projekty zyskały odpowiednią ilość głosów. Ja mam nadzieję, że również nasza działalność urzędowa trochę tą frekwencję podciągnęła, no bo staramy się o tym Budżecie mówić. Próbujemy uczyć ludzi jak nie popełniać błędów w pisaniu wniosków. Oczywiście marzenia o tym, żeby zaangażować 30% mieszkańców są. Byłoby pięknie, gdyby aż tak dużo ludzi chciało się opowiedzieć po stronie tych projektów. Na razie mamy frekwencję na poziomie 12%. To nie jest oszałamiające, no ale od ostatnich trzech, czterech lat ta frekwencja delikatnie, ale stale rośnie, więc to nas cieszy – podsumowuje Marek Karpiński.

Aktualnie urzędnicy pracują nad tym, żeby wybrane w głosowaniu zadania trafiły do odpowiednich wydziałów, które będą je później realizować, tak żeby można było te zadania wpisać do planu budżetu miasta na przyszły rok. Zadania w budżecie obywatelskim są zadaniami jednorocznymi, więc wszystkie one powinny być zrealizowane do końca 2027 roku. Duże inwestycyjne działania będą prowadzone przez wydziały Urzędu Miasta, natomiast niektóre z małych zadań prawdopodobnie zostaną przekazane do realizacji podmiotowi z sektora organizacji pozarządowych. Marek Karpiński zdradza, że trwają przymiarki do tego, by w przyszłym roku prace nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego rozpoczęły się wcześniej, tak by już na etapie głosowania projekty były lepiej przygotowane.

Szczegółowe wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Tarnowa znajdziecie TUTAJ.

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