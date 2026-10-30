W jednej z tarnowskich szkół ponadpodstawowych doszło do nagłego zasłabnięcia dwóch uczniów, co wywołało natychmiastową interwencję służb.

Dwóch 15-latków trafiło do szpitala, a wstępne ustalenia policji wskazują na zatrucie nieznaną substancją, a nie na rozpylenie gazu.

Sprawdź, jakie działania prowadzą teraz funkcjonariusze na terenie szkoły i co ustalono w sprawie tajemniczych omdleń nastolatków.

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Interwencja służb w jednej z tarnowskich szkół

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie w piątek przed południem. Początkowe informacje wskazywały na rozpylenie gazu na terenie jednej z tarnowskich szkół przy ul. Legionów i zasłabnięcie dwóch uczniów. Jednak po przybyciu na miejsce, policjanci wykluczyli tę wersję zdarzeń.

Jak poinformowała aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wstępne ustalenia wskazują na inną przyczynę. Prawdopodobną przyczyną zasłabnięcia nastolatków było zażycie nieznanej na ten moment substancji, która doprowadziła ich do omdlenia.

Stan nastolatków i działania policji

Obaj poszkodowani to piętnastoletni chłopcy. Zostali przetransportowani do szpitala w celu udzielenia im specjalistycznej pomocy medycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, zgłoszenie dotyczyło m.in. utraty przytomności przez jednego z uczniów.

- Na terenie szkoły pracują funkcjonariusze policji, którzy prowadzą czynności dochodzeniowe. Ich celem jest szczegółowe ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zidentyfikowanie substancji, która mogła doprowadzić do zatrucia. W sprawie zostanie wszczęte dochodzenie - powiedziała Radiu ESKA asp. Dychtoń.

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