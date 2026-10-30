Akcja „Znicz 2026”. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach

Policja skontroluje trzeźwość i stan pojazdów. Rusza akcja „Znicz 2026”

W okresie Wszystkich Świętych na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu, szczególnie w pobliżu nekropolii. W związku z tym policjanci w całym kraju zwiększają liczbę patroli. Funkcjonariusze z Tarnowa będą nadzorować sytuację na drogach, reagować na niebezpieczne zachowania kierowców i kontrolować przestrzeganie przepisów.

Jednym z priorytetów akcji będzie sprawdzanie trzeźwości osób prowadzących pojazdy. Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na koncentrację i czas reakcji, stwarzając zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

– Przede wszystkim odstępujemy od spożywania alkoholu. Jeśli planujemy wyjazd, nie pijmy tego alkoholu. (...) Trzeźwość jest najważniejsza w tym czasie. Pamiętajmy, że nie chcemy nikomu zrobić krzywdy, a przede wszystkim sobie – podkreśla Kamil Wójcik, rzecznik tarnowskiej policji.

Mundurowi będą zwracać uwagę również na prędkość, sposób przewożenia pasażerów oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podróżujących samochodami. Kontrole obejmą także stan techniczny pojazdów. Policjanci przypominają, że przed wyruszeniem w dłuższą trasę warto sprawdzić najważniejsze elementy samochodu, aby uniknąć awarii i niebezpiecznych sytuacji na drodze.

W miejscach, w których będzie to konieczne, funkcjonariusze mogą również ręcznie kierować ruchem. Ma to pomóc w utrzymaniu płynności przejazdu, zwłaszcza na drogach prowadzących do cmentarzy i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Mieszkańcom Tarnowa, którzy planują odwiedzić groby bliskich na miejscu, poleca się skorzystanie z komunikacji miejskiej. Ograniczenie liczby samochodów w pobliżu nekropolii może ułatwić dojazd, zmniejszyć ryzyko powstawania zatorów i usprawnić parkowanie. Akcja „Znicz 2026” potrwa do 2 listopada.

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