Poważny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Łukanowicach doprowadził do całkowitego zablokowania trasy w kierunku Tarnowa.

W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych jeden z nich dachował, a dwie osoby podróżujące drugim pojazdem odniosły obrażenia.

Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Sprawdź, jak ominąć zator i poznaj najnowsze ustalenia służb.

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Groźne zdarzenie przed mostem na Dunajcu w Łukanowicach

Do wypadku doszło tuż przed mostem na Dunajcu w miejscowości Łukanowice (powiat tarnowski). Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, asp. Kamil Wójcik, kierująca pojazdem marki Renault zatrzymywała się przed przejściem dla pieszych. W tym momencie w tył jej samochodu uderzył pojazd marki Suzuki.

W wyniku siły uderzenia, Renault przewróciło się na dach. Poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące Suzuki. Kierująca pojazdem, który dachował, nie odniosła żadnych obrażeń.

Duże utrudnienia na trasie do Tarnowa

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym osobom z Suzuki, które następnie znalazły się pod ich opieką. Według wstępnych informacji policji, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W związku z wypadkiem droga krajowa numer 94 w kierunku Tarnowa jest całkowicie nieprzejezdna. Policjanci i strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia i kierują ruchem na wyznaczone objazdy. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

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Samochód na dachu, po kierowcy ani śladu. Tajemniczy wypadek pod Tarnowem

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