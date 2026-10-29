"Przeszłość wypalona ogniem". W Tarnowie będzie można zobaczyć zabytki sprzed 7 tysięcy lat

Tomasz Piszczek
2026-10-29 12:30

W Muzeum Historii Tarnowa i Regionu zostanie otwarta nowa wystawa archeologiczna zatytułowana "Przeszłość wypalona ogniem". Ekspozycja zaprezentuje gliniane zabytki ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej, w tym naczynia liczące ponad 7 tysięcy lat oraz unikatową, dwutysiącletnią grzechotkę. Wernisaż zaplanowano na 30 października, a zwiedzający będą mogli nie tylko podziwiać eksponaty, ale również wirtualnie na nich zagrać.

  • Muzeum w Tarnowie zaprasza na nową wystawę archeologiczną, która prezentuje unikatowe gliniane skarby sprzed tysięcy lat.
  • Wśród eksponatów znalazły się naczynia liczące ponad 7 tysięcy lat oraz tajemnicza, dwutysiącletnia grzechotka.
  • Dowiedz się, jak dzięki nowoczesnej technologii zajrzano do jej wnętrza i posłuchaj, jak brzmi starożytny instrument.
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Od neolitu po średniowiecze

Wystawa "Przeszłość wypalona ogniem" ma na celu ukazanie wszechstronnego zastosowania gliny – jednego z najstarszych surowców wykorzystywanych przez człowieka. Na ekspozycji znajdą się przedmioty pochodzące z różnych epok, od pradziejów aż po średniowiecze. Zwiedzający będą mogli zobaczyć naczynia, dary grobowe, przedmioty codziennego użytku oraz pozostałości dawnego budownictwa.

- Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. naczynia gliniane z najstarszej odkrytej w Polsce osady neolitycznej w Gwoźdźcu, w gminie Zakliczyn. Zabytki te liczą ponad 7 tysięcy lat. Oprócz prezentacji samych eksponatów, wystawa przybliży również dawne techniki garncarskie oraz współczesne metody badawcze stosowane przez archeologów – informuje Magdalena Szumańska-Wach, kierownik Działu Archeologii Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

POSŁUCHAJ: o wystawie opowiada Magdalena Szumańska-Wach, kierownik Działu Archeologii Muzeum Ziemi Tarnowskiej
Mediateka.pl

Tajemnice starożytnych grzechotek

Wśród najciekawszych obiektów na wystawie znajdą się dwie gliniane grzechotki. Starsza z nich, datowana na około 2 tysiące lat, została odkryta podczas prac wykopaliskowych w Pasiece Otfinowskiej. Druga, bogato zdobiona, pochodzi z Tarnowca i ma około 700 lat.

- Dzięki badaniom tomograficznym wykonanym w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie mogliśmy zajrzeć do wnętrza grzechotek bez ich uszkadzania - wyjaśnia Magdalena Szumańska-Wach.

Efekty tych badań będą dostępne dla zwiedzających. Na specjalnie przygotowanym stanowisku interaktywnym będzie można nie tylko zobaczyć trójwymiarowe skany obu zabytków, ale także usłyszeć ich oryginalne dźwięki i samodzielnie na nich "zagrać" w wirtualnej formie.

Jak długo potrwa wystawa?

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 30 października 2026 r., o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Historii Tarnowa i Regionu (Rynek 20–21), które jest oddziałem Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wstęp na otwarcie ekspozycji jest bezpłatny.

Wystawa, organizowana w ramach cyklu "Magazyn", będzie dostępna dla zwiedzających do 28 lutego 2027 r.

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