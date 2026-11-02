Zima za pasem, a one wciąż czekają na dom. Tarnowski Azyl dla Zwierząt apeluje o adopcje

Tarnowski Azyl dla Zwierząt apeluje do mieszkańców i zaprasza do współpracy szkoły

Ocieplone słomą budy, osłony chroniące przed zimnem i ogrzewane pomieszczenia – tak Tarnowski Azyl dla Zwierząt przygotowuje swoich podopiecznych na nadchodzącą zimę. Pracownicy placówki nie zapominają jednak o najważniejszym apelu: zachęcają do adopcji. Przy ulicy Komunalnej przebywa obecnie 70 psów i ponad 60 kotów. Najwięcej jest kundelków.

Jak podkreśla Klaudia Bernat-Czosnyka, opiekun zwierząt i behawiorysta w tarnowskim Azylu, warto otworzyć się na adopcję mieszańców. To psy o różnych charakterach i predyspozycjach, które potrafią być nie tylko wiernymi towarzyszami, ale również świetnie radzić sobie podczas nauki i treningów.

POSŁUCHAJ: mówi Klaudia Bernat-Czosnyka, opiekun zwierząt i behawiorysta w tarnowskim Azylu.

– Sama w domku mam kilka kundelków. Trzy z nich ze mną trenują i startują w zawodach. Pieski mają bardzo różne typy. Są takie, które szybciej się uczą, są pieski, które się wolniej uczą. Zależy też, czego chcemy je nauczyć, bo niektóre mają większe predyspozycje do danej rzeczy, inne do zupełnie innej. (...) Są to bardzo mądre psiaczki, które świetnie potrafią sobie radzić w życiu – mówi Klaudia Bernat-Czosnyka.

Adopcja jest całkowicie bezpłatna. Osoby zainteresowane mogą wcześniej poznać podopiecznych podczas organizowanych w każdą niedzielę spacerów z psami. To okazja, by spędzić z nimi czas, lepiej poznać ich charakter i być może znaleźć przyszłego przyjaciela. Placówka apeluje również o wsparcie rzeczowe, szczególnie w postaci dobrej jakości karmy.

Azyl rozwija także współpracę z placówkami oświatowymi. Uczniowie jednej z tarnowskich szkół rozpoczęli już regularne wizyty w schronisku. Podczas pierwszego spotkania czytali psom książki i zabrali je na spacer. Tarnowska placówka zaprasza do podobnych inicjatyw również inne szkoły i instytucje edukacyjne.

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