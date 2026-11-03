Budowa spalarni odpadów w Tarnowie coraz bliżej. MPEC szykuje się do podpisania umowy z wykonawcą

Michał Reszczyński
2026-11-03 8:11

Budowa spalarni odpadów w Tarnowie jest coraz bliżej realizacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej może wkrótce podpisać umowę z wykonawcą inwestycji wartej blisko 346 mln zł. Przetarg został rozstrzygnięty, a ponieważ do Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło żadne odwołanie, nic nie stoi już na przeszkodzie, by przejść do kolejnego etapu.

Budynek MPEC w Tarnowie z wysokim kominem. O planach budowy nowej spalarni odpadów przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Radio Eska

Przełom w sprawie budowy spalarni odpadów w Tarnowie

Jak poinformował prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, postępowanie przetargowe zakończyło się bez odwołań ze strony uczestników. Oznacza to, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej może przygotowywać się do podpisania kontraktu z firmą Unibep, której oferta została uznana za najkorzystniejszą. Umowa może zostać zawarta już w listopadzie. Zgodnie z harmonogramem nowa instalacja ma być gotowa do 2030 roku, a koszt jej budowy wyniesie blisko 346 mln zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie zakład kogeneracyjny, który będzie przetwarzał odpady komunalne typu pre-RDF na ciepło i energię elektryczną.

Budujemy to, żeby w Tarnowie cena ciepła była na rozsądnym poziomie i również cena za śmieci nie rosła tak szybko, żebyśmy wreszcie mieli co robić z naszymi śmieciami. Będzie mniej spalania węgla, bardziej ekologicznie i mamy nadzieję taniej - podkreśla prezydent Jakub Kwaśny. 

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga znacznych nakładów finansowych. MPEC Tarnów zabezpieczył już znaczną część potrzebnego kapitału dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała 175 mln zł pożyczki oraz ponad 70 mln zł bezzwrotnej dotacji. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych przedsiębiorstwa.

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