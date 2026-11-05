Tarnowski Teatr Solskiego zaprasza na międzypokoleniowe obchody Święta Niepodległości, stawiając na radosne i rodzinne świętowanie.

W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia kotylionów, projekcja filmu oraz wielki koncert pieśni patriotycznych na schodach teatru.

Sprawdź pełny harmonogram wydarzeń i dowiedz się, które ulice w centrum Tarnowa będą tego dnia zamknięte dla ruchu.

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Radosne obchody Święta Niepodległości w Tarnowie

Teatr im. Ludwika Solskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Solski już po raz kolejny organizuje wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz tarnowskich obchodów niepodległościowych. Inicjatywa ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wspólne, radosne przeżywanie jednego z najważniejszych świąt państwowych.

- Cieszymy, że po raz kolejny uczestniczymy w tym wydarzeniu, które od 14 lat gromadzi przed teatrem coraz więcej mieszkańców Tarnowa i okolic - mówi Piotr Prokop, prezes Stowarzyszenia Solski.

Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny, zachęcając do zabrania ze sobą flag narodowych, aby wspólnie i radośnie celebrować ten wyjątkowy dzień. Projekt „Solski patriotycznie” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Harmonogram obchodów 11 listopada w Tarnowie

Tarnowskie obchody 108. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zainauguruje o godzinie 9:30 koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Grupy Azoty. Po koncercie, o godzinie 10:00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, zostanie odprawiona uroczysta msza św. Po jej zakończeniu, około godziny 11:10 będą miały miejsce uroczystości przed Grobem–Mauzoleum na tamtejszym cmentarzu.

Druga część obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie się o godzinie 15:00 mszą św. odprawioną w Bazylice Katedralnej w intencji ojczyzny. Następnie około godziny 16:15 będzie miała miejsce oficjalna uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia i wspólnego złożenia zniczy. Po uroczystości uczestnicy przemaszerują pod tablicę pamiątkową Wincentego Witosa na budynku przy ul. Piłsudskiego 5, następnie dalsza część przemarszu – pod budynek delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Solidarności, gdzie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpi złożenie wiązanek. Ostatnim akcentem tarnowskich obchodów 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych, żołnierskich i patriotycznych, czyli „Solski Patriotycznie”.

Wydarzenia odbędą się w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 4 oraz na placu przed budynkiem.

godz. 16:00 – Warsztaty tworzenia flag i kotylionów We foyer teatru odbędą się otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Własnoręcznie przygotowane symbole narodowe zostaną następnie rozdane uczestnikom wieczornego koncertu.

We foyer teatru odbędą się otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Własnoręcznie przygotowane symbole narodowe zostaną następnie rozdane uczestnikom wieczornego koncertu. godz. 17:00 – Projekcja filmu „Po śladach. Ziemia Tarnowska” Na telebimie przed teatrem oraz na dużej scenie zaprezentowany zostanie film dokumentalny w reżyserii Joanny Zając i Klaudii Tarczoń-Gajdy . W obsadzie znaleźli się m.in. Przemysław Płaczek i Urszula Grabowska . Patronat honorowy nad produkcją objął Wojewoda Małopolski, Krzysztof Klęczar.

Na telebimie przed teatrem oraz na dużej scenie zaprezentowany zostanie film dokumentalny w reżyserii i . W obsadzie znaleźli się m.in. i . Patronat honorowy nad produkcją objął Wojewoda Małopolski, godz. 18:00 – Koncert pieśni patriotycznych Punktem kulminacyjnym obchodów będzie wspólne śpiewanie na schodach teatru. Mieszkańcy, przy akompaniamencie Chóru Solskiego oraz aktorów tarnowskiej sceny, wykonają znane pieśni żołnierskie, niepodległościowe i patriotyczne.

Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z organizacją wydarzenia, kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. 11 listopada 2026 roku w godzinach od 17:00 do 19:30 zamknięty zostanie odcinek ulicy Mickiewicza na wysokości teatru (od ul. Legionów do ul. Brodzińskiego). Ograniczenie nie będzie dotyczyło mieszkańców posesji przy ul. Legionów.

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Tarnowski teatr zaprasza do wspólnego świętowania 11 listopada

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