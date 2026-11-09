„W pełni solidaryzujemy się”. Tarnów reaguje na dramat w Krakowie: co zmieniło się w mieście?

W obliczu tragicznego zamachu w Krakowie, Tarnów wyraża głęboką solidarność, opuszczając flagi i wprowadzając minuty ciszy w szkołach.

Władze miasta odwołały lub zmodyfikowały część zaplanowanych wydarzeń, jednocześnie znacząco zwiększając obecność patroli policyjnych na ulicach.

Dowiedz się, jak mieszkańcy Tarnowa oddają hołd ofiarom i gdzie utworzono symboliczne miejsce pamięci, dostępne dla każdego.

Flagi opuszczone do połowy masztów, gesty wsparcia i współczucia. Tarnów okazuje solidarność w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. W sobotę, 7 listopada 2026, zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W wyniku napaści 6 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. W poniedziałek rano w Tarnowie w wielu szkołach lekcje rozpoczęły się od minuty ciszy, zaplanowano rozmowy z uczniami i zadeklarowano gotowość do pomocy.

W związku z sobotnią tragedią w Krakowie, część imprez planowanych w Tarnowie i regionie w niedzielę, 8 listopada, zostało odwołanych a w przypadku innych zmieniono programy uroczystości.

- Największym wydarzeniem były Wielkie Tarnowskie Dionizje. Na początku była decyzja, że należy je odwołać, ale jednocześnie kilkudziesięciu wystawców, którzy pojawili się ostatecznie w niedzielę na tarnowskim Rynku, przygotowywało się do tego wydarzenia od kilku tygodni. Dlatego postanowiliśmy zrezygnować z elementów celebrycyjnych, z przemarszów, z dodatkowych atrakcji, które takie jarmarki uświetniają, z szacunku i solidarności w związku z wydarzeniami z soboty – informuje Wiktor Bochenek, rzecznik tarnowskiego magistratu.

Z kolei przy budynku, w którym mieści się Sala Lustrzana, na ulicy Wałowej 10, pojawiło się pamiątkowe zdjęcie z kirem – symboliczne miejsce, w którym można zapalić znicz pamięci i solidarności z mieszkańcami Krakowa oraz bliskimi ofiar sobotniego zamachu:

- Młodzieżowa Rada Miejska wyszła z inicjatywą ustawienia w Tarnowie miejsca, w którym będzie można złożyć znicze, upamiętnić te osoby, które zmarły w tym tragicznym zamachu w sobotę. To jest działanie, którym Tarnowianie mogą się solidaryzować w przestrzeni miejskiej. W pełni solidaryzujemy się z mieszkańcami Krakowa. Tarnowianie wielokrotnie pomagali w wielu sytuacjach i wielu z nich jest zapewne zaangażowanych w działania przez różne zbiórki oraz inne formy wsparcia. My jako miasto oczywiście wyrażamy solidarność z Krakowem i chcemy, żeby ta solidarność była widoczna – dodaje Wiktor Bochenek.

W związku z sobotnią tragedią na Rynku Głównym w Krakowie, na tarnowskich ulicach pojawiło się więcej patrolu mundurowych. Funkcjonariusze zwiększyli nadzór nad miejscami publicznymi. Joanna Dychtoń z tarnowskiej policji na antenie Radia ESKA Tarnów apelowała, aby nie utrudniać pracy służbom podczas ewentualnych interwencji.

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