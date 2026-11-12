Śledczy w Tarnowie badają sprawę brutalnego pobicia 79-latki, której głównym podejrzanym jest partner jej córki.

Nowe zarzuty w sprawie usłyszała córka ofiary, która w trakcie ataku przebywała w pokoju obok i nie udzieliła matce pomocy.

Sprawdź, dlaczego kluczowa opinia biegłych może całkowicie zmienić losy sprawcy i kwalifikację czynu z pobicia na zabójstwo.

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Przedłużony areszt dla sprawcy pobicia

Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń przy ulicy Skowronków jest w toku. Główny podejrzany, 42-letni Lucjusz K., pozostanie w tymczasowym areszcie na kolejne trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, uznając, że dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego jest konieczne.

W ramach prowadzonych czynności, 5 listopada przeprowadzono wizję lokalną w mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia. W obecności obrońcy, podejrzany odtworzył przebieg zajścia, demonstrując, w jaki sposób zadawał ciosy pięścią w głowę 79-letniej kobiecie, a na koniec uderzył ją laptopem. Lucjusz K. konsekwentnie przyznaje się do pobicia, jednak zaprzecza, aby jego zamiarem było pozbawienie ofiary życia. Mężczyźnie wciąż grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z artykułu 156 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kluczowa opinia biegłych

Sprawę komplikują ustalenia po przeprowadzonej sekcji zwłok. Z pełnego protokołu posekcyjnego wynika, że biegły lekarz nie stwierdził bezpośredniego związku przyczynowego między obrażeniami twarzoczaszki, jakich doznała pokrzywdzona, a jej zgonem.

- W związku z tym prokurator prowadzący sprawę postanowił zasięgnąć uzupełniającej opinii biegłych. Ma ona ostatecznie rozstrzygnąć, czy istnieje związek przyczynowy między brutalnym pobiciem a śmiercią kobiety. Od tej opinii zależy, czy zarzut wobec Lucjusza K. zostanie zmieniony na zbrodnię zabójstwa - informuje prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Zarzuty dla córki za nieudzielenie pomocy

Nowe światło na sprawę rzuciły także ustalenia dotyczące zachowania córki ofiary. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 43-letniej Marii K. Jak ustalono, kobieta przebywała w sąsiednim pokoju podczas ataku na jej matkę, Elżbietę K. Słysząc krzyki, zajrzała do pokoju, jednak ograniczyła się do słownego upomnienia swojego partnera, po czym położyła się spać.

Dopiero następnego ranka, widząc stan matki, wezwała pogotowie ratunkowe. Prokurator uznał, że jej zaniechanie wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 162 § 1 Kodeksu Karnego, czyli nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Maria K. przyznała się do winy. Zastosowano wobec niej środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Tragedia przy ulicy Skowronków

Do tragicznego zdarzenia doszło 13 sierpnia bieżącego roku w jednym z mieszkań przy ulicy Skowronków w Tarnowie. Według ustaleń śledczych, 42-letni Lucjusz K. zaatakował 79-letnią matkę swojej partnerki, z którą wspólnie mieszkał. W wyniku pobicia kobieta doznała ciężkich obrażeń i została przetransportowana do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, seniorka zmarła po ponad dwóch tygodniach, 29 sierpnia.

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